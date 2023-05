Home

12 Maggio 2023

La lettera – Piombino, attenzione al parcheggio in zona Mortelluccio. Furti frequenti nelle auto

Piombino (Livorno) 12 maggio 2023

Vorrei mettere al corrente la cittadinanza e gli enti preposti su cosa mi è successo oggi mentre mi trovavo vicino a Piombino. Alle 13 ho lasciato l’auto nel parcheggio in zona Mortelliccio, vicino al lungomare. Un parcheggio non custodito. Quando intorno alle 15.30 sono tornato a riprendere l’auto ho avuto purtroppo una brutta sorpresa: auto scassinata, valigie mie e di mia moglie rubate. All’interno di esse avevamo lasciato soldi e documenti. Dalle dichiarazioni apprese mentre stavamo cercando di ritrovare le nostre valigie siamo venuti a conoscenza che i furti in quella zona sono frequenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Venturina terme che hanno verificato lo scasso della serratura della nostra auto (solita sorte è toccata anche al veicolo di turisti stranieri).

Al fine di evitare che simili fatti si ripetano e che altri cittadini si ritrovino nelle nostre stesse condizioni, invitiamo chi di competenza a far installare telecamere e cartelli a salvaguardia della collettività.

Soprattutto i turisti e le persone che non conoscono bene la zona devono essere avvertiti che in quel parcheggio si sono verificati frequenti furti e dunque si deve loro consigliare di non lasciare incustoditi in auto documenti o oggetti di valore.

Lettera firmata