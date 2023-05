Home

La lettera: “Quando il mastello Aamps diventa una barriera architettonica”. La situazione in via della Bastia (e purtroppo non solo)

10 Maggio 2023

Livorno 10 maggio 2023 – La lettera

Marciapiedi negati, “ostaggio” dei mastelli, assessore distribuisca una mappa con la città inaccessibile ed i relativi orari.

Bidoncini della spazzatura sul marciapiede, un marciapiede così stretto che non ci passi.

Non è segno di civiltà, la colpa non è di chi espone il bidoncino e che poi lo ritira dopo mezza giornata, ma di chi amministra e non vede.

Ma è mai possibile che una persona sulla sedia a rotelle non possa circolare liberamente in città perchè ostaggio dei mastelli?

L’assurdo è che le barriere architettoniche (mastelli) si posizionano nella via dove ha sede l’istituto di medicina legale dell’ USL

Dalle immagini allegate di Google Maps si può vedere la situazione della strada (via della Bastia)

Se sei costretto a parcheggiare in strada, sul lato della sede dell’USL ci sono i parcheggi a lisca di pesce. Parcheggi assolutamente inutili se devi uscire dall’auto e salire su una sedia a rotelle, non c’è spazio utile tra una macchina e l’altra.

Sul lato opposto della strada, se hai la fortuna di trovare un parcheggio, riesci a parcheggiare parallelamente al marciapiede. Un marciapiede stretto ma che in ogni caso ti permette di poter passare su una sedia a rotelle. Ma qui la sorpresa; ci sono i mastelli esposti e non si passa.

Se una strada non ha il marciapiede largo da poter permettere l’esposizione del mastello, in quella via ci si posiziona i cassonetti o si allarga il marciapiede.

Dal momento che purtroppo le vie in città inaccessibili per via dei bidoncini sono molte….

Forse sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale stampi un opuscolo dove magari dal titolo “Da qui non puoi passare in questi orari”. Sarebbe una guida molto utile a chi si trova in difficoltà

Se non si abbattono ma se si incrementano le barriere architettoniche, almeno con una guida si potrebbe almeno organizzarci meglio

