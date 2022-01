La lettera – Super Green Pass e bambini esclusi da biblioteche comunali

Home

11 Gennaio 2022

Livorno 11 gennaio 2022

“Segnalo come cittadino che nei mesi passati i tentativi di contatto con l’amministrazione comunale e con la biblioteca pubblica per i piccoli sono stati vani.

Quindi, se prima serviva il green pass per portare i bambini a leggere, ad oggi i figli dei genitori non vaccinati non possono più accedere ad una struttura pubblica e usufruire di un servizio che è essenziale.

Il genitore si tampona tre volte a settimana? Questo non conta.

Il genitore ha deciso di non vaccinarsi? Chi se ne frega.

Leggere e apprendere non è più consentito neanche a chi ha difficoltà economiche e attingeva dalla biblioteca pubblica per far leggere i propri figli.

Vorrei sapere cosa c’è in tutto questo di sanitario… e sono sinceramente schifato dall’indifferenza delle persone che preferiscono non vedere cosa sta succedendo.

Ragazzini che smettono di fare sport, bambini di famiglie in difficoltà che non possono più andare a leggersi libri.

Non si entra in un bar, non si può fare nulla.

Dov’è finita la solidarietà, la fratellanza, lo spirito che ha sempre accompagnato il genere umano nei momenti più bui?

Ho appreso poi da una notizia uscita sulla stampa, che tornano i laboratori a tema “Dante” alla Biblioteca dei Ragazzi e alla Stenone.

“La partecipazione ai laboratori e l’accesso alla visita guidata della mostra sono gratuiti. L’entrata sarà consentita esclusivamente all’utenza munita di Super Green Pass.”

Si continua quindi a discriminare le persone e in particolar modo i bambini, anche in un ambiente che per loro è fondamentale.

Era stato chiesto già ad agosto, quando entrò in vigore il green pass, alla biblioteca dei ragazzi, che ricordo è comunale e fa un servizio pubblico, di far sì con un allestimento diverso che tutti i bambini potessero continuare a leggere, sapere e istruirsi tramite i libri che hanno disponibili.

Non esistono bambini di serie A e bambini di serie B, pertanto mi aspettavo una risposta dagli uffici comunali che però non è mai arrivata.

Confido di ritrovare presto la politica e le istituzioni dalla parte del Diritto e della Costituzione”.

Lettera firmata

