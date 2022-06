Home

17 Giugno 2022

La lettera – Tre Ponti, ennesimo anno assenza sicurezza e salvataggio

Livorno 17 giugno 2022

Spiaggia dei Tre Ponti e servizi non ancora affidati, la lettera:

Scrivo per rimettere alla vostra attenzione e a quella del signor sindaco

l’ennesimo anno di balneazione in assenza di sicurezza e salvataggio alla spiaggia dei Tre Ponti.

Il bando uscito giorni fa come era immaginabile è andato a farsi benedire..

Tante parole, tanti bei gesti come ad esempio il defibrillatore installato alla Rotonda di Ardenza inaugurato l’altroieri con tanto di foto e presenza del sindaco Salvetti..

….e poco più in là una spiaggia lasciata a se.. piena di bambini, famiglie che evidentemente non si possono permettere l’ingresso sui bagni, in un arenile senza servizi igienici, rimesso a posto con una ruspa che ha rinvangato gli strati di alghe e detriti.. così che i sassi sotterrati lo scorso anno ora risono ben esposti al sole.

L’unica spiaggia libera fruibile visto l’assenza di scogli a Livorno per i bambini è lasciata incustodita e senza sicurezza.

La balneazione sicura anche quest anno è roba da ricchi.

Ringrazio il comune e chi poteva assicurare un estate sicura e serena a tutti quei bambini che frequentano i tre ponti ma che evidentemente non sono la priorità.

Anche questo anno i bimbi me li guardo io…

Lettera firmata F.B.

Questi i servizi previsti nel bando per l’affidamento della spiaggia dei Tre Ponti

L’aggiudicatario dovrà gestire direttamente le attività turistico-ricreative e garantire i seguenti servizi minimi indispensabili:



a) servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti, da garantire per tutta la durata della gestione, con installazione di nuova cartellonistica in cui indicare le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;

b) disponibilità in loco delle attrezzature obbligatorie di salvataggio e di primo soccorso;

c) pulizia giornaliera e manuale dell’area demaniale

d) svolgimento di attività di noleggio di lettini e ombrelloni