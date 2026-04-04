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La Libertas a Brindisi per tornare al successo

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4 Aprile 2026

La Libertas a Brindisi per tornare al successo

Livorno 4 aprile 2026 La Libertas a Brindisi per tornare al successo

Dopo tre sconfitte consecutive, la Libertas Livorno 1947 è attesa da una trasferta difficilissima sul campo del PalaPentassuglia di Brindisi che in questa stagione è stato espugnato una sola volta, da Forlì, il 25 ottobre scorso. Per il resto, in casa la squadra di Bucchi ha effettuato percorso netto.

I Pugliesi dispongono di un roster pazzesco. I terminali offensivi sono Zach Copelando – l’anno scorso a Verona – e Blake Francis che i libertassini ricordano come un vero e proprio incubo nei playout dello scorso maggio contro Vigevano. I lunghi sono Vildera ed Esposito, giocatori di altissimo profilo per la categoria. Bucchi ha affidato le ‘chiavi di casa’ a Cinciarini, play di grandissima esperienza. Miani, Mouaha e Fantoma completano un pacchetto di esterni davvero molto solido per il campionato di A2. La Valtur è stata costruita con l’obiettivo della promozione che al momento è ancora raggiungibile.

In casa Amaranto c’è il forte desiderio di ricominciare a vincere dopo la settimana negativa da 0 punti in tre partite (Verona in trasferta, poi Pistoia e Cividale al Modigliani Forum).

Il gruppo si è allenato con grande concentrazione ed è partito alla volta di Brindisi con la voglia di stupire. La Valtur è una squadra molto fisica che non ama i ritmi alti. La chiave per scardinare la cassaforte del PalaPentassuglia sarà la difesa. Se la Libertas avrà un ottimo approccio alla gara e sarà in grado di proteggere il proprio canestro, potrà attaccare in modo fluido e – perché no – provare anche ad alzare i giri del motore per spingersi in contropiede.

Palla a due alle 20,30. Arbitri Moretti, De Biase e Nuara.