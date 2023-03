Home

18 Marzo 2023

La Libertas a Casale impone la propria legge

Livorno 18 marzo 2023

La trasferta di Casale era piena zeppa di insidie per vari motivi. Uno: i padroni di casa, classifica alla mano, non avevano nulla da perdere. Due: il PalaEnergica pressoché deserto – eccezion fatta per una folta rappresentanza degli Sbandati – rendeva ovattato il clima della partita. Tre: Casale, dopo aver consultato vetuste enciclopedie del basket – ha difeso 40’ a zona. Insomma: c’erano tutti i presupposti per una serata difficile. La Libertas, invece ha sempre gestito la partita e ha evitato accuratamente la buccia di banana di questa sfida testa-coda.

Casale per la verità è stata a lungo in partita e – grazie al tiro da tre – ha quasi sempre rintuzzato i tentativi di fuga degli amaranto. Nel terzo quarto, dopo l’ennesima fuga per la vittoria della Libertas, i rossoblu sono rientrati fino al -2 del 30’ (61-63). Alla lunga però talento, esperienza, peso specifico sotto canestro e difesa arcigna, hanno fanno la differenza e i ragazzi di Andreazza hanno vinto in scioltezza. Note assai positive da capitan Forti (tre triple, otto assist e altrettanti rimbalzi), Fantoni, Fratto e Saccaggi. Per il carrarino 16 punti e quattro canestri da tre punti. Prossimo step, Oleggio domenica al PalaMacchia.

Junior Casale Monferrato – Maurelli Group Libertas Livorno 70-82 (15-16, 23-26, 23-21, 9-19)

Junior Casale Monferrato: Manuel Saladini 14 (4/7, 1/7), Alberto Apuzzo 12 (0/2, 4/7), Valerio Staffieri 11 (1/3, 3/6), Guglielmo De ros 10 (2/7, 2/4), Alessandro Riva 10 (3/6, 0/1), Claudio Negri 7 (2/3, 1/2), Giulio Raiteri 4 (1/2, 0/2), Pietro Avonto 2 (0/1, 0/1), Matteo Ciocca 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Geraci 0 (0/0, 0/0), Bilal Kamar 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 26 4 + 22 (Manuel Saladini 7) – Assist: 15 (Manuel Saladini, Guglielmo De ros 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 20 (7/8, 0/0), Francesco Fratto 14 (5/9, 1/2), Andrea Saccaggi 16 (2/3, 4/6), Francesco Forti 9 (0/1, 3/5), Jacopo Lucarelli 7 (2/4, 1/4), Antonello Ricci 6 (0/4, 2/7), Andrea Sipala 2 (1/4, 0/2), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/2), Constantin Maralossou 3 (0/0, 1/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 18 (Francesco Forti 8)

