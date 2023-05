Home

Sport

Basket

La Libertas a San Giorgio per chiudere in bellezza

Basket

6 Maggio 2023

La Libertas a San Giorgio per chiudere in bellezza

Livorno, 6 maggio 2023 – La Libertas a San Giorgio per chiudere in bellezza

Ultimo atto della stagione regolare che la Libertas si è aggiudicata con una giornata di anticipo.

Gli amaranto saranno di scena al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano in casa della decima in classifica che ha pochissime possibilità di migliorare il proprio piazzamento in ottica playout.

In sostanza questa 30.ma giornata presenta ai ragazzi di Andreazza un impegno buono solo per le statistiche. Non per questo però la Libertas sottovaluta questa partita.

Ci sono almeno tre motivi per provare a vincerla.

Primo: il desiderio di consolidare l’abitudine alla vittoria.

Secondo: preparare nel miglior modo possibile il primo turno di playoff con Desio.

Terzo: dare minuti qualità a quei giocatori che sono stati utilizzati meno durante tutto il campionato nella consapevolezza che la loro voglia di ben figurare può condurre la squadra a prendersi i due punti al PalaBertelli.

La Sangiorgese è comunque squadra temibile che trova la stella del roster in Sebastiano Bianchi e vanta la seconda miglior difesa del girone alle spalle proprio della Libertas: insomma non sarà una passeggiata, ma questo lo sa Andreazza e lo sanno i suoi ragazzi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin