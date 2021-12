Home

La Libertas a Vigevano per sovvertire il pronostico

18 Dicembre 2021

Livorno 18 dicembre 2021

La Libertas Livorno 1947 chiude il 2021 con l’impegno più difficile sul campo della Elachem Vigevano, fresca capolista e reduce da quattro successi consecutivi, ultimo dei quali ottenuto in casa di Omegna.

Squadra completa, quella lomellina, capace di abbinare talento a ‘garra’. Il PalaBasletta, poi è un fortino inespugnabile visto che Vigevano sul parquet amico non ha mai perso e i successi ottenuti sono arrivati con largo margine, eccezion fatta per il 59-54 contro la Pielle.

Sul fronte Libertas, invece la situazione è complicata. Forti, Ammannato e Toniato non hanno recuperato ed è in forte dubbio anche Ivan Morgillo, uscito anzitempo durante la sfida di sabato scorso con Piombino per un guaio muscolare. Fantozzi darà ampio minutaggio alla linea verde composta da Kuuba, Onojaife e Mancini.

A Vigevano la Libertas troverà Beppa Dellanoce, gm amaranto nella passata stagione.

Coach Fantozzi: “La partita è difficile a prescindere. Se poi pensiamo alle condizioni in cui l’affrontiamo lo è ancora di più. Questo però è il momento di stare sereni e di lavorare con fiducia e determinazione. Solo negli ultimi due allenamenti eravamo in dieci, ma siamo pronti. Dobbiamo far lavorare Vigevano in situazioni si cui sono poco abituati a giocare. Questa è la chiave della partita”.

