18 Febbraio 2023

La Libertas ad Alba per far valere il pronostico

Livorno 18 febbraio 2023

Anticipo per la Libertas Livorno 1947 che sale a Corneliano d’Alba per affrontare il fanalino di coda Langhe Roero. Classifica alla mano il pronostico è chiuso in favore degli amaranto che però non si fidano degli avversari e fanno bene.

I Piemontesi di Coach Jacomuzzi, infatti, nelle ultime esibizioni casalinghe hanno fornito buonissime prestazioni.

Contro Herons Montecatini è arrivata una sconfitta nel finale, mentre contro Oleggio – in rimonta – i ragazzini terribili di Alba hanno centrato il primo successo in campionato con un rimonta pazzesca negli ultimi minuti partendo da -11. Insomma, la Libertas ha una sola via per rispettare i vaticini della vigilia: giocare con grande intensità per 40’ ed evitare che Cravero e compagni acquisiscano fiducia con il passare dei minuti.

Sarà fondamentale una partenza lanciata per spegnere sul nascere le velleità dei grigioneri abituati a riversare sul parquet grande intensità fin dal primo quarto.

Nella Libertas sarà ancora assente Andrea Saccaggi e ovviamente sarà a referto Maralossou che già domenica scorsa con Montecatini si è fatto apprezzare per mezzi atletici e personalità-

