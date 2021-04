Home

Basket

9 Aprile 2021

La Libertas affronta Carrara con 5 giocatori out e coach Pardini asssente

Libertas: Infermeria piena, è in assoluta emergenza con 5 giocatori out, in aggiunta alla già certa assenza di coach Pardini in vista della gara di Carrara

Livorno 9 aprile 2021

Momento che dire difficile è poco per la Libertas Liburnia Basket Livorno con coach Pardini fuori dai giochi ormai da 15 giorni , assenza alla quale si aggiungono quelle di Minuti , Mannucci, Muzzati, Pardini T. ed per ultimo Tommaso Ristori (motivi di lavoro legati al COVID) .

Insomma l’obiettivo sarà cercare di ben figurare ma in queste condizioni la testa è in parte già alla seconda fase ,nella speranza di poter tornare a lavorare sul campo almeno in modo sufficiente.

Andare a Carrara contro una squadra fortissima in queste condizioni è una assoluta missione impossibile, ma del resto si sapeva che la pandemia avrebbe costretto le società al rischio concreto di trovarsi di fronte a problematiche del genere.

“Cercheremo di onorare le prossime due gare ma ovviamente dobbiamo guardare alla seconda fase, il periodo è duro ed il pensiero va prima di tutto allo stato di salute di tutti , colgo l’occasione per ringraziare di cuore la famiglia US Livorno, in particolare Francesco e Paolo Vullo per il sostegno organizzativo che ci stanno dando in un momento così duro, grazie di cuore all’Unione”queste le parole di un coach Pardini purtroppo ancora fuori dai giochi

