8 Dicembre 2024

La Libertas affronta la corazzata Udine

Livorno 8 dicembre 2024

Reduce da tre sconfitte consecutive, la Libertas Livorno 1947, si trova a doversi misurare con la squadra più in forma del campionato, la APU Old Wild West Udine, che ha vinto ben otto delle ultime nove partite giocate. La squadra costruita dal ds Andrea Gracis, insieme a coach Vertemati trova in Anthony Hickey, play-guardia proveniente da Cantù, il giocatore simbolo e il maggiore terminale offensivo. Attenzione, però anche a Mirza Alibegovic e a Xavier Johnson, rispettivamente numero 3 e 4 che viaggiano – proprio come Hickey – sui 14 punti di media segnati. D’altronde Udine ha il miglio attacco del campionato e la quarta miglior difesa. Insomma: è squadra completa e solida in ogni reparto. La Libertas dal canto suo deve giocare con la massima attenzione per tutti 40’ e non abbattersi alle prime spallate ospiti. Serviranno difesa tosta per arginare l’attacco friulano e fluidità offensiva, con la riduzione al minimo sindacale delle amnesie che sono state pagate a prezzo carissimo domenica scorsa contro Verona.

Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Andreazza e Quinton Hooker alla Lega Nazionale Pallacanestro.

Marco Andreazza:

“Incontriamo forse la vera grande favorita di questo campionato per qualità e profondità del roster. Udine vanta il miglior attacco e la quarta miglior difesa. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto le ultime due partite di 30 punti, a Verona ed in casa con la Juvi Cremona. Queste info bastano per far tremare le gambe a chiunque, ma noi vogliamo fare una grande partita. In quale modo? Dovremo stare attenti alle loro folate in contropiede, ma soprattutto andrà messa grande aggressività fisica e mentale sui due lati del campo, per tutta la durata del match”.

Quinton Hooker:

“Ci auguriamo di disputare un’altra bella sfida domenica contro una squadra forte come Udine. Ci entusiasma l’idea di giocare in casa. Siamo pronti a giocarcela. Vogliamo e dobbiamo trovare il modo per vincere questa partita molto difficile. In questa fase del campionato sappiamo che ogni partita è importante, ma lo è soprattutto quando giochiamo sul campo di casa, dove il supporto dei nostri meravigliosi tifosi è fondamentale e può spingerci fino alla vittoria”.

