Home

Sport

Basket

La Libertas al Palamacchia asfalta Pavia, +41

Basket

3 Ottobre 2022

La Libertas al Palamacchia asfalta Pavia, +41

Livorno 2 ottobre 2022

Non poteva esserci miglior esordio in campionato per la Libertas di Andreazza che ha bagnato il ritorno al glorioso PalaMacchia con una vittoria roboante contro Omnia Pavia.

E dire che gli amaranto non erano neanche partiti bene. Forse a causa dell’emozione della prima giornata o magari anche per la poca dimestichezza con il palasport, fatto è che per i primi minuti la LL ha letteralmente sbattuto contro il ferro del canestro ospite.

Così Pavia senza mostrare nulla di clamoroso si è fatta coraggio e si è spinta fino al massimo vantaggio di 9 lunghezze (4-13).

La reazione dei ragazzi di Andreazza è stata immediata. Controbreak di 15-0 e partita rivoltata come un calzino.

Pavia ha provato a rimanere in scia, ma è stata sistematicamente ricacciata indietro da Ricci (perfetto da 2), Mancini (ottima prova del ragazzo), ma anche da Saccaggi e Lucarelli.

Arrivata all’intervallo lungo sul +6 (36-30), la Libertas nei secondi 20’ ha piazzato un terrificante 51-16 che ha dato al successo le proporzioni che sono sotto gli occhi di tutti.

Questo il tabellino della partita

Maurelli Group Libertas Livorno – Riso Scotti Pavia 87-46 (12-13, 24-17, 31-13, 20-3)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 15 (6/6, 1/5), Francesco Fratto 12 (5/11, 0/2), Tommaso Fantoni 12 (5/9, 0/1), Andrea Sipala 12 (2/4, 1/3), Jacopo Lucarelli 11 (1/3, 3/5), Andrea Saccaggi 11 (0/4, 3/4), Gianni Mancini 7 (2/2, 1/1), Andrea Bargnesi 4 (1/3, 0/2), Federico Madeo 3 (0/1, 1/2), Francesco Forti 0 (0/0, 0/3), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 38 6 + 32 (Francesco Fratto, Tommaso Fantoni 10) – Assist: 19 (Tommaso Fantoni 5)

Riso Scotti Pavia: Alessandro Potì 16 (4/6, 0/5), Fabio Giampieri 9 (2/2, 1/4), Riccardo Coviello 5 (0/5, 1/6), Francesco Oboe 4 (2/5, 0/3), Daniele Cocco 4 (2/2, 0/0), Tommaso De gregori 3 (1/6, 0/0), Lionel Abega 3 (0/1, 1/2), Ferdi Bedini 2 (1/4, 0/4), Mattia Mazzotti 0 (0/0, 0/0), Ezio Gallizzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Epifani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 35 5 + 30 (Alessandro Potì 8) – Assist: 4 (Francesco Oboe 3)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin