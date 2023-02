Home

La Libertas attende la pericolosissima Gema

11 Febbraio 2023

La Libertas attende la pericolosissima Gema

Livorno 11 febbraio 2023

Quarta giornata di ritorno con brivido per la Libertas che attende al PalaMacchia Gema Montecatini (palla a due domenica 12 alle 18, arbitri Martinelli di Brescia e Caneva di Collegno).

La partita si annuncia assai complicata perché i rossoblù forti e completi.

Nelle ultime settimane il loro roster è stato rinforzato dagli arrivi di Di Pizzo e Laganà e c’è la sensazione che i Termali possano piazzare in ogni momento un colpo in grado di dare la svolta alla loro stagione fin qui al di sotto delle attese.

Montecatini non vince in trasferta dal 30 ottobre (nel derby contro Herons) e l’ultimo viaggio di ritorno in pullman con il sorriso sulle labbra porta la data del 9 ottobre a Varese.

Insomma: non c’è da fidarsi anche per via della legge dei grandi numeri che strizza l’occhio alla squadra di Angelucci. Detto di Di Pizzo e Laganà (autentica bocca da fuoco che domenica scorsa a Piombino ha scritto 40), a contribuire ad aumentare la soglia di attenzione in casa Libertas c’è il precedente della partita di andata letteralmente buttata via dagli amaranto e persa per 71-69. Nella LL andrà a referto il nuovo acquisto Constantin Maralossou

