La Libertas attende Omegna, con una vittoria è sicura di arrivare prima nella stagione regolare

29 Aprile 2023

Livorno 29 aprile 2023

Se la Libertas vince è sicura di arrivare prima nella stagione regolare. E’ la grande motivazione con cui gli Amaranto scendono in campo contro Omegna (palla a due al PalaMacchia alle 18 di domenica 30), squadra di grande talento che ha deluso le attese della vigilia solo a causa dei tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. La Paffoni è la classica ammazzagrandi. Nel fortino del PalaBattisti ha sconfitto proprio la Libertas all’andata e di recente anche la Pielle. All’ultima giornata del girone di andata andò a vincere anche a Vigevano e tanto basta per capire la forza dei ragazzi di Quilici. Forte con le big, però, la squadra piemontese ha faticato moltissimo con le avversarie di seconda fascia e questo ha compromesso la sua corsa verso i primi quattro posti.

Ce n’è comunque abbastanza affinché la Libertas non sottovaluti questo ultimo impegno casalingo della stagione regolare che – come detto – in caso di vittoria permetterebbe ai ragazzi di Andreazza di staccare il pass per il primo posto.

Il gruppo è al completo e in settimana non si sono registrati acciacchi di intoppi di nessun genere. Al PalaMacchia ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e la Libertas dedicherà l’intera giornata ai propri tifosi. Una loro delegazione accompagnerà la squadra in campo al momento della presentazione. Inoltre l’Associazione Moby 140, che rappresenta i familiari delle vittime della stage del Moby Prince consegnerà un premio al giocatore amaranto Francesco Fratto, quale miglior in campo il 5 aprile scorso nel derby con la Pielle.

