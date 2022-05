Home

16 Maggio 2022

La Libertas cede anche in gara-2 a Cividale (78-61)

Livorno 16 maggio 2022

Il punteggio finale – con ampio divario – non deve trarre in inganno: la Libertas è viva e intende allungare la serie con la corazzata Cividale venerdì al Modigliani Forum.

Gli amaranto – con Ugolini nello starting five al posto di Toniato – rispetto a gara-1 hanno approcciato bene la partita con buone scelte di tiro (Morgillo in gran spolvero), ma hanno concesso troppo in difesa cosicché i friulani hanno chiuso la prima frazione a +9 (25-16). Troppi i 25 punti realizzati mentre le percentuali dei livornesi non hanno toccato il 30% condito da qualche palla persa di troppo. Gesteco ha aumentato il margine nel secondo quarto grazie al talento di Battistini e ai canestri di Almansi e Chiera.

Nel terzo quarto c’era il rischio che la Libertas prendesse l’imbarcata, ma la truppa di Andreazza si è ribellata al destino e non ha sbracato. Anzi: nell’ultima frazione i canestri di Morgillo, Bechi, Ricci e una tripla di Kuuba hanno riportato la LL a -10 e palla in mano con la Gesteco in difficoltà.

A quel punto, però Cividale ha segnato almeno quattro canestri allo scadere dei 24” con coefficiente di difficoltà elevatissimo e in questo modo ha chiuso la partita anche grazie ad un arbitraggio casalingo e non all’altezza di una partita di playoff. Nessun alibi, però per gli amaranto. I friulani sono una macchina da guerra.

Gesteco Cividale – Maurelli Group Libertas Livorno 78-61 (25-16, 16-11, 17-14, 20-20)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 18 (9/13, 0/3), Adrian Chiera 15 (2/4, 3/4), Eugenio Rota 9 (1/2, 2/6), Aristide Mouaha 9 (3/5, 1/6), Alessandro Cassese 9 (3/3, 1/2), Gabriele Miani 5 (1/1, 1/2), Gian paolo Almansi 5 (1/2, 1/2), Alessandro Paesano 4 (1/5, 0/2), Daniel Ohenhen 4 (2/2, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Matteo Frassineti 0 (0/0, 0/0), Luigi Cautiero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 12 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Leonardo Battistini 10) – Assist: 16 (Eugenio Rota 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Ivan Morgillo 19 (7/10, 1/3), Antonello Ricci 16 (2/9, 1/7), Costantino Bechi 7 (3/5, 0/0), Luca Toniato 6 (0/2, 0/2), Andrea Casella 5 (1/3, 1/3), Pietro Ugolini 4 (2/2, 0/2), Gregor Kuuba 3 (0/1, 1/2), Ivan Onojaife 1 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/3), Matteo Geromin 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Luca Toniato 8) – Assist: 13 (Antonello Ricci , Costantino Bechi, Luca Toniato, Andrea Casella 3)

