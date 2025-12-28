Home

Sport

Basket

La Libertas chiude il 2025 con una sconfitta a Ruvo di Puglia

Basket

28 Dicembre 2025

La Libertas chiude il 2025 con una sconfitta a Ruvo di Puglia

Livorno 28 dicembre 2025 La Libertas chiude il 2025 con una sconfitta a Ruvo di Puglia

Non finisce bene il 2025 della Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 che esce sconfitta dalla trasferta di Ruvo. 89-83 per i pugliesi il punteggio finale che ha visto i ragazzi di Diana in difficoltà nel terzo quarto quando Crifo Wines ha cambiato l’inerzia della partita. La LL, infatti, toccato il massimo vantaggio sul 46-53, si è disunita. Ruvo è diventata molto più aggressiva e la Libertas ha iniziato ad attaccare male favorendo la transizione dei padroni di casa innescata anche dalla superiorità ai rimbalzi (alla fine il saldo sarà 44-33 per la squadra di Rajola).

I primi due quarti sono filati sul binario dell’equilibrio con massimi vantaggi minimi da una parte e dall’altra. La Libertas ha chiuso la prima frazione sul +5 (14-19), ma Ruvo è sempre rimasta attaccata e all’intervallo lungo gli Amaranto erano ancora avanti di 3 (41-44) grazie ad un ottimo Valentini (per lui alla fine della partita saranno 29 punti con 10/14 dal campo). Nel terzo quarto il patatrac. Libertas a +7, ma solo apparentemente in controllo, perché Ruvo ha cambiato marcia. Ha perfezionato l’aggancio a quota 59 e poi ha allungato fino al 77-66 del 33’. Coach Diana ha fatto ricorso alle alchimie difensive per ricucire lo strappo, ma quattro tiri liberi falliti e hanno rallentato la rimonta che si è arrestata sul -2 (altra tripla fantascientifica di Valentini) sull’85-83 a 30” dalla sirena prima che un canestro assai fortunoso di Brooks mandasse in archivio la partita.

Crifo Wines Ruvo di Puglia – Bi.Emme Service Libertas Livorno 89-83 (14-19, 27-25, 26-17, 22-22)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Pierre Brooks ii 19 (6/9, 0/6), Samuele Miccoli 17 (4/7, 2/4), Aanen Moody 15 (0/5, 4/9), Jacopo Borra 11 (5/7, 0/0), Aleksa Nikolic 9 (3/3, 1/1), Scott Ulaneo 6 (3/3, 0/0), Micheal Anumba 5 (1/1, 1/2), Thomas Reale 3 (0/0, 1/5), Mihajlo Jerkovic 2 (1/2, 0/2), Bernardo Musso 2 (0/2, 0/1), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 37 10 + 27 ( Scott Ulaneo 9) – Assist: 11 ( Samuele Miccoli , Aanen Moody 3)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Fabio Valentini 29 (4/6, 6/8), Luca Possamai 15 (7/8, 0/0), Niccolo Filoni 15 (3/3, 2/5), Avery Woodson 10 (5/9, 0/7), Luca Tozzi 5 (2/3, 0/1), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/2), Matthew james Tiby 4 (2/6, 0/5), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/1), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/2), Tommaso Fantoni 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 16 – Rimbalzi: 32 7 + 25 ( Niccolo Filoni , Matthew james Tiby 7) – Assist: 12 ( Avery Woodson , Matthew james Tiby 4)

La Libertas chiude il 2025 con una sconfitta a Ruvo di Puglia