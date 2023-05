Home

Sport

Basket

La Libertas chiude in bellezza a San Giorgio (68-58)

Basket

7 Maggio 2023

La Libertas chiude in bellezza a San Giorgio (68-58)

Livorno 7 maggio 2023

LIBERTAS SUL VELLUTO A SAN GIORGIO (68-58)

In bellezza voleva chiudere e in bellezza ha chiuso. La Libertas ha espugnato senza soffrire il Pala Bertelli di San Giorgio e ha così toccato quota 50 punti in classifica.

Andreazza ha concesso minutaggio alto a chi quest’anno ha giocato meno (Mancini, Maralossou, un buonissimo Agostini che al debutto ha segnato 13 punti) e ha tenuto a riposo Ricci, non andato a referto e non ha fatto entrare Lucarelli nei secondi 20’.

La partita non è mai stata in discussione. Pronti via e il tabellone segnava già 8-0 per la Libertas che poi ha toccato il +14 sul 37-23.

La Sangiorgese ha provato a rientrare in partita, ma i suoi tentativi sono sempre stati frustrati ora da Fratto, ora da un ottimo Sipala. Arrivata a +16 (48-64), Forti e compagni hanno incassato un ininfluente minibreak.

E’ finita in gloria con i tifosi che hanno esposto due striscioni: ‘primo posto meritato’ ed ‘e ora carica’ e hanno composto la parola ‘grazie’ a lettere cubitali argentate. Adesso la Libertas attende Desio domenica 14 e martedì 16 al PalaMacchia per le prime due partite di playoff.

A fine gara ha preso la parola il presidente Roberto Consigli: “50 – ha dichiarato – è un numero importante.

Un risultato fantastico oltre ogni più rosea previsione, il nostro obiettivo erano i playoff, considerando la caratura di chi è arrivato dietro di noi, di chi non ce l’ha fatta e dovrà provare a salvarsi passando per gli spareggi dei play in, era un risultato tutt’altro che semplice da ottenere.

Il carattere di questa squadra anche oggi è stato encomiabile: chiunque va in campo e qualunque sia la posta in gioco dà tutto.

Durante l’anno tanti tecnici esperti si sono espressi, molti hanno detto che ci mancava qualcosa rispetto alle altre. Penso che qualcuno forse si sia ricreduto.

Questa squadra merita grande rispetto.

Forse ci sono squadre più forti di noi con le quali adesso dovremo confrontarci, ma noi abbiamo qualcosa che gli altri non hanno, noi abbiamo un cuore immenso.

Non so adesso dove arriveremo, ma ce la metteremo tutta, perché lo dobbiamo alla nostra gente. Anche oggi 40 tifosi hanno preferito il caldo del tendine di San Giorgio ed un lungo viaggio al mare solo per amore.

Ed allora che questa storia d’amore continui perché il 14 maggio è solo il primo appuntamento”.

LTC Group Sangiorgese Basket: Pesenato 11, Bianchi 10, Testa 7, Biancotto 7, Toso 5, Cassinerio 5, Cappelletti 4, Bertocco 4, Airaghi 3, Cardani 2, Mana, Giacomo Bloise ne

T

Maurelli Group Libertas Livorno: Mancini 6, Bargnesi 2, Fratto 7, Forti 3, Maralossou 2, Fantoni 7, Madeo, Agostini 13, Saccaggi 12, Sipala 13, Lucarelli 3.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin