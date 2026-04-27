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La Libertas chiude in bellezza: Pesaro KO, ora Milano ai Play-in

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27 Aprile 2026

La Libertas chiude in bellezza: Pesaro KO, ora Milano ai Play-in

Livorno 27 aprile 2026 La Libertas chiude in bellezza: Pesaro KO, ora Milano ai Play-in

La Libertas Livorno 1947 ha chiuso in bellezza la stagione regolare. Sul parquet del Modigliani Forum si è sbarazzata con il punteggio di 84 a 75 della Vuelle Pesaro, giunta in riva al Tirreno con un solo risultato a disposizione per festeggiare la promozione in caso di sconfitta di Scafati a Rimini. I Campani, però, hanno vinto in Romagna e la grande rimonta dei Marchigiani (saliti da -12 a +4) si è arenata quando si è sparsa la notizia del successo della squadra di Vitucci. Ma attenzione: spiegare il controbreak vincente della Libertas solo con lo scoramento dei pesaresi dovuto alla promozione sfumata, sarebbe un grave esercizio di superficialità. La LL nel momento peggiore ha trovato il Tiby, Tozzi e Penna gli uomini che hanno ribaltato la partita. Triple fondamentali sono arrivate anche da Valentini e Filloy.

L’inizio è stato di marca livornese. Pesaro – senza il totem Miniotas, sostituito dall’ex Vigevano e Verona Smith – è partita contratta e la LL è scappata subito (19-10). Pesaro – squadra solidissima – ha provato a rientrare, ma all’intervallo lungo il margine di vantaggio della squadra di Diana era rassicurante (39-29). Nel frattempo, Scafati era in vantaggio (largo) a Rimini e tutto lasciava presagire che la domenica finisse così: senza sussulti. Non è stato così, perché Pesaro si è messa a giocare bene e di squadra, la Libertas ha iniziato a faticare in attacco. E il terzo quarto ‘monstre’ di Tiby (bravo insieme a Possamai a sfruttare l’assenza di lunghi marchigiani) è stato come la montagna che ha partorito il topolino (59-56 al 30’). Il tutto mentre Rimini al PalaFlaminio era in rimonta contro Scafati. La partita giocata su due campi dava nuovo entusiasmo alla Vuelle che nell’ultima frazione è salita a +4 (64-68 al 35’10”). Ma due triple di Tiby in 27” e una di Penna hanno ribaltato il mondo (73-68). Pesaro ha provato a rimanere in scia, ma il quintetto con tanti piccoli non l’ha premiata e la Libertas ha tagliato il traguardo a braccia alzate quando a Rimini, i tifosi di Scafati stavano già festeggiando la promozione in serie A.

Adesso gli Amaranto si tuffano nel grande acquario dei playin. Avversario del primo turno (partita secca mercoledì al Modigliani Forum) la Wegreenit Urania Milano che qua perse 98 a 60 il 29 ottobre scorso e che vinse a casa propria 73 a 66 il 22 febbraio.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Victoria Libertas Pesaro 84-75 (21-15, 18-14, 20-27, 25-19)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 26 (2/6, 3/4), Luca Possamai 11 (5/6, 0/0), Luca Tozzi 10 (4/6, 0/0), Eric Lombardi 8 (4/8, 0/0), Tommaso Fantoni 8 (4/8, 0/0), Fabio Valentini 7 (2/3, 1/5), Matteo Piccoli 6 (0/0, 2/4), Lorenzo Penna 5 (1/5, 1/1), Ariel Filloy 3 (0/4, 1/3), Avery Woodson 0 (0/4, 0/6), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)