Basket

11 Dicembre 2021

La Libertas decimata cede in casa alla Solbat Piombino

Livorno 11 dicembre 2021

Priva di Ammannato, Forti, Toniato e nella seconda parte della partita anche di Morgillo, la Maurelli Libertas è caduta al Modigliani Forum contro Solbat Piombino abile ad approfittare del roster ridottissimo a disposizione di coach Fantozzi che ha concesso l’onore dello starting five al giovane Mancini.

Pronti via e gli ospiti sono hanno subito preso in mano l’inerzia della partita salendo fino al +9 (4-13 al 5’55”), ma la Libertas è andata oltre i propri limiti contenendo il passivo in termini accettabili al 10’ (11-15). Nel secondo quarto Piombino ha provato a schizzare via (20-26), ma gli amaranto, grazie a una magia di Ricci (palla rubata e tripla fuori ritmo a una manciata di secondi dal 20’) sono andati al riposo in parità: 29-29.

Anche nella ripresa – come già accaduto nel primo tempo – gli attacchi hanno avuto le polveri bagnate con il solo Eliantonio che si è espresso su percentuali di tiro accettabili. Per 6’ il terzo quarto è stato equilibrato, poi l’uscita di Morgillo (infortunio al polpaccio) ha abbassato il morale della Libertas e Piombino ha approfittato delle difficoltà psicologiche dei padroni di casa per scavare il solco che si è dilatato fino al +9 (39-44- al 30’, fino al 47-56 del 38’30”). Il sussulto libertassino, firmato Ricci (sei punti consecutivi) ha dato l’illusione ottica di riaprire la partita, messa in ghiaccio da un semigancio di Eliantonio. Per la Maurelli è grave la sconfitta, ma lo è ancora di più l’infortunio di Morgillo che di fatto ha messo fuori causa i 4/5 del quintetto amaranto.

Coach Fantozzi: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi sul piano dell’impegno. Alla lunga le tante assenze pesano e può succedere di perdere. Nonostante questo la sconfitta fa male”.

IL TABELLINO

Maurelli Group Libertas Livorno: Ricci 14 (2/8, 3/7), Casella 10 (4/10, 0/4), Bechi 9 (3/7, 1/3), Onojaife 8 (4/6, 0/0), Morgillo 6 (3/5, 0/3), Marchini 6 (2/5, 0/3), Mancini 2 (1/4, 0/0), Kuuba (0/4, 0/1), Geromin NE, Maniaci NE, Francesco Forti NE, Luca Toniato NE All. Fantozzi

Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 45 11 + 34 (Ivan Onojaife 12) – Assist: 12 (Davide Marchini 8)

Solbat Piombino: Eliantonio 22 (6/10, 2/2), Venucci 12 (1/6, 3/8), Paolin 10 (2/6, 2/5), Tognacci 6 (3/6, 0/0), Mazzantini 4 (1/3, 0/2), Persico 4 (2/3, 0/0), Pistolesi 2 (1/3, 0/0), Bianchi (0/2, 0/6), Riccardi NE, Edoardo Pedroni NE, Mezzacapo NE. All. Friso

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Giacomo Eliantonio, Mattia Venucci 6) – Assist: 12 (Francesco Paolin 4)

