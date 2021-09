Home

La Libertas dei giovani brilla a Empoli

19 Settembre 2021

La Libertas dei giovani brilla a Empoli

Livorno 19 settembre 2021

Decimata, ma in palla la Libertas nello scrimmage di Empoli fornisce la migliore prestazione del precampionato. Senza Ammannato (affaticamento muscolare), Toniato (postumi di un virus gastrointestinale), del lungodegente Onojaife e anche di Ricci (tenuto precauzionalmente a riposo dopo una lieve distorsione a una caviglia) Fantozzi ha concesso minutaggio ai giovani, sostenuti dai big Forti, Marchini, Casella e da un buonissimo Morgillo.. Per alcuni minuti il quintetto delle LL è stato composto da soli Millennial. Nel primo quarto i padroni di casa hanno provato a scappare via grazie alla maggiore precisione nelle conclusioni dai 6,75. La Libertas però ha rimesso le cose a posto nel secondo tempino (punteggio azzerato dopo ogni frazione) vinto in scioltezza grazie a transizioni e contropiedi mortiferi. Equilibrato il secondo periodo che però ha visto i ragazzi di Fantozzi (sospinti da un ottimo Kuuba e da Marchini in serata si) mantenere sempre l’inerzia della partita che, come punteggio complessivo è stata vinta dalla Libertas per 78-76.

Coach Alessandro Fantozzi: “Sono soddisfatto. Avevamo tanti assenti, ma i giovani che ho utilizzato hanno risposto positivamente e in questo modo mi hanno mandato un messaggio importante perché hanno dimostrato che possono giocare e bene. Rispetto alle ultime uscite ho visto maggiore fluidità in attacco e un passo indietro in difesa dove non siamo stati precisi in alcune rotazioni. Questa considerazione però non mi preoccupa perché molti di questi ragazzi non si allenano con noi con continuità”.

TABELLINO:

LIBERTAS LIVORNO 1947: Mancini 8, Forti 2, Geromin 1, Bechi 9, Mazzantini 3, Kuuba 16, Morgillo 11, Casella 12, Marchini 16. All. Fantozzi

Parziali: 23-16, 13-24, 20-18, 20-20

