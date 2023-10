La Libertas espugna per la prima volta il PalaBattisti

Home

8 Ottobre 2023

Vittoria pesantissima per la Libertas che espugna per la prima volta il campo del PalaBattisti di Verbania contro un’Omegna mai doma. Padroni di casa subito in palla, guidati dalla premiata ditta Kosic-Chinellato che segna tutti i punti dei rossoverdi nel primo quarto concluso 21-19 dopo un tentativo di allungo della Paffoni (16-7). Nel secondo quarto si vede la miglior Libertas che per 7’ annichilisce la squadra di Ducarello: 2-18 di parziale massimo vantaggio ospite sul 23-37. Sono 7’ di perfezione cestistica: Ricci non sbaglia nulla e con lui Tozzi, Allinei e quanti si alternano sul parquet del PalaBattisti. Omegna però è squadra forte che non muore mai. Rosicchia qualche punto (34-43 all’intervallo lungo), poi azzanna la partita. La pareggia con una tripla di Torgano a quota 48, poi rintuzza il tentativo di fuga amaranto (48-56) e riesce a giocarsela in volata. Gli ultimi secondo sono uno stillicidio. Sul 68-73 Torgano mette la tripla che può cambiare la partita. Saccaggi fallisce quella della sicurezza e Omegna con Kosic, quella della vittoria a 3” dalla fine. Il successivo rimbalzo offensivo di Chinellato è buono solo per le statistiche. La Libertas esce dal campo a braccia alzate e festeggia con i suoi tifosi che l’hanno seguita in questa lunghissima trasferta.

