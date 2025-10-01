Home

Sport

Basket

La Libertas espugna Pesaro (78-62)

Basket

1 Ottobre 2025

La Libertas espugna Pesaro (78-62)

Livorno 1 ottobre 2025 La Libertas espugna Pesaro (78-62)

Solida e concreta, la Libertas espugna la Vitrifrigo Arena di Pesaro e si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta interna (ma sul neutro di Bresica) al debutto con Cento. Diana ha le rotazioni ridotte (fuori per infortunio Isotta), ma non si scompone.

A sorpresa presenta un quintetto nuovo con Tiby nel ruolo di 5 al posto di Possamai e Tozzi da 4. All’inizio la mossa sembra non pagare molto perché la squadra tira spesso (e maluccio) da 3 punti.

Anche Pesaro, però ha le polveri bagnate e dopo 3 minuti e mezzo il punteggio è di 6-2 per i padroni di casa. Una tripla a testa di Tiby e Woodson ribalta l’inerzia. Pesaro impatta a quota 8, ma un break di 9-0 manda in orbita la Libertas che lavora molto bene sul pick and roll, rebus irrisolto per i Marchigiani.

Il primo quarto finisce 10-17 per la LL che si inceppa sul più bello nel secondo quarto; qualche palla persa di troppo, errori al tiro e si passa in un amen dal 19-28 al 30-33 del 10’. La sfida si accende nel terzo quarto. Tambone è in gas e di fatto riporta Pesaro dento la partita. Al 24’ c’è pure il sorpasso della VuElle (42-41) che però proprio con Tambone spara sul ferro la tripla del +4. Dai 6.75 invece non fallisce Woodson che riporta avanti la Libertas. L’ex Nardò firma anche un gran canestro in entrata e poi Tiby stampa la tripla del +5 (44-49). E’ il segnale luminoso che conduce la Libertas alla vittoria. Chiuso il terzo quarto a +6 (47-53), l’ultima frazione è un monologo amaranto. Woodson, Tiby e Tozzi picconano il muro pesarese. Il vantaggio si dilata fino al +17 (55-72). Il resto è garbage time. Ottime prestazione di Woodson, Tiby (doppia doppia: 19 punti e 10 rimbalzi) e di Luca Tozzi.

Victoria Libertas Pesaro – Libertas Livorno 1947 62-78 (10-17, 20-16, 17-20, 15-25)

Victoria Libertas Pesaro: Matteo Tambone 18 (6/7, 1/4), Octavio Maretto 14 (4/6, 1/2), Regimantas Miniotas 9 (4/10, 0/0), Nicolo Virginio 7 (1/2, 1/3), Kay Felder 6 (3/5, 0/5), Lorenzo Bucarelli 4 (2/4, 0/1), Alessandro Bertini 3 (0/2, 1/4), Quirino De laurentiis 1 (0/0, 0/0), Stefano Trucchetti 0 (0/1, 0/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 36 7 + 29 ( Regimantas Miniotas 7) – Assist: 12 ( Matteo Tambone , Kay Felder 4)

Libertas Livorno 1947: Avery Woodson 22 (3/4, 5/12), Matt Tiby 19 (5/7, 3/8), Luca Tozzi 13 (4/4, 1/5), Fabio Valentini 7 (0/4, 1/5), Ariel Filloy 7 (1/4, 1/3), Luca Possamai 4 (2/4, 0/0), Tommaso Fantoni 4 (2/2, 0/0), Matteo Piccoli 2 (1/1, 0/3), Niccolo Filoni 0 (0/0, 0/3), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 36 9 + 27 ( Matt Tiby 10) – Assist: 15 ( Fabio Valentini 4)