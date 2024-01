Home

8 Gennaio 2024

La Libertas fa suo il derby e brinda all’ingresso alla Final Four di Coppa Italia

Livorno 8 gennaio 2024 – La Libertas fa suo il derby e brinda all’ingresso alla Final Four di Coppa Italia (Roma, 16/17 marzo: semifinale con Ruvo di Puglia).

La stracittadina è stata un meraviglioso sport per la Livorno sportiva e per le due squadre che hanno dato vita a una partita piena zeppa di colpi di scena.

La Pielle parte bene (8-4), ma la Libertas con un parziale di 10-0 prova il primo allungo, subito rintuzzato dai biancoblù.

L’inerzia è nelle mani degli amaranto che si presentano all’intervallo lungo avanti di cortomuso (41-44) dopo aver raggiunto anche il +10 sul 30-40. Il terzo quarto è di marca piellina.

Le triple di Lo Biondo, Chiarini e Laganà scavano il solco; 63-58 prima che all’ultimo secondo della frazione Fratto accorci con una tripla di importanza capitale. Nell’ultimo quarto la Pielle prova a scappare (69-63), ma un break di 14-0 porta la LL a + 8 a 3’25” dalla sirena (69-77).

Derby finito? Nemmeno per sogno. Lo Biondo suona la carica e a 90” dal ‘the end’ è parità a quota 77. Lo Biondo fallisce il jump del +2 e a 2” e 7 dalla fine Laganà commette fatto su Lucarelli in azione di tiro da 3. Dalla linea della carità il 99 amaranto non fallisce. Rimessa Pielle, fallo di Ricci su Campori che fa 0/2 il sipario cala.

Caffè Toscano Pielle Livorno – Akern Libertas Livorno 77-80 (19-21, 22-23, 22-17, 14-19)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Andrea Lo biondo 22 (2/5, 4/7), Mateo Chiarini 19 (6/10, 1/2), Matteo Laganà 14 (0/1, 4/6), Luca Campori 7 (1/3, 1/5), Giordano Pagani 6 (2/3, 0/0), Michele Rubbini 5 (1/2, 1/4), Baye modou Diouf 2 (1/2, 0/0), Federico Loschi 2 (0/0, 0/0), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/3), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 – Rimbalzi: 34 6 + 28 ( Baye modou Diouf 8) – Assist: 17 ( Mateo Chiarini 4)

Akern Libertas Livorno: Luca Tozzi 16 (6/9, 1/3), Tommaso Fantoni 15 (5/10, 0/0), Jacopo Lucarelli 11 (1/5, 1/3), Antonello Ricci 11 (3/7, 1/3), Francesco Fratto 10 (2/2, 2/3), Andrea Bargnesi 10 (2/4, 2/5), Leon Williams 4 (1/2, 0/1), Gregorio Allinei 3 (0/5, 1/2), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Andrea Saccaggi 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 33 9 + 24 ( Tommaso Fantoni 8) – Assist: 13 ( Antonello Ricci 5)

