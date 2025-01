Home

31 Gennaio 2025

Livorno 31 gennaio 2025 La Libertas gioca in anticipo a Verona

Nemmeno il tempo di gioire per la limpida vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale contro Orzinuovi, che la Libertas è salita sul pullman con destinazione Verona dove è attesa dalla dura sfida contro la Tezenis di Coach Ramagli, livornese di scoglio.

La Tezenis è reduce da tre sconfitte consecutive e non può permetterci la ben che minima distrazione. Gli Amaranto, invece, hanno vinto le ultime due partite in casa e cercano un blitz che manca ormai dai primi di Novembre (successo a Forlì). In casa amaranto ancora out Fratto.

Al completo, invece la Scaligera che all’andata espugnò il PalaMacchia. Rispetto a quella partita, gioca il primo dicembre, i gialloblù hanno cambiato un americano: Pullen è tornato a Napoli (da dove era stato prelevato in estate) e il percorso contrario è stato compiuto da Copeland.

Sul piano delle cifre i due giocatori si equivalgono quanto a punti realizzati (17,5 contro 17) e a percentuale dal campo. Il roster a disposizione di Ramagli è complessivamente di prima scelta. I muscoli e il talento di Esposito e Udom, il fosforo di Penna sono le specialità della casa. In dubbio Palumbo che ha saltato per infortunio le ultime partite.

Palla a due alle sabato 1 febbraio alle ore 20. Arbitri Moretti, Cappello e Castellano.