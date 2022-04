Home

Sport

Basket

La Libertas in campo con la maglia #iosono141 in ricordo delle vittime del Moby Prince

Basket

9 Aprile 2022

La Libertas in campo con la maglia #iosono141 in ricordo delle vittime del Moby Prince

Livorno 9 aprile 2022

La Libertas Livorno 1947 informa che in occasione della partita con Use Empoli di domenica 10 aprile valevole come 26.ma giornata del campionato nazionale di serie B; i propri giocatori effettueranno il riscaldamento pre-gara indossando una t-shirt amaranto recante sul petto la scritta “#iosono141” e sulla schiena ‘Forza Loris’.

In questo modo la Libertas intende esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie delle 140 vittime della strage del traghetto Moby Prince di cui proprio domenica 10 aprile ricorre il 31.mo anniversario.

La Libertas rivolge un pensiero affettuoso al concittadino Loris Rispoli, presidente del Comitato Moby 140, da oltre 30 anni impegnato per ottenere verità e giustizia e che adesso sta combattendo la sua personale battaglia dopo il grave malore che lo ha colpito un anno fa.

Verità e giustizia sono valori condivisi e non negoziabili.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin