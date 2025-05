Home

La Libertas ingaggia Bryce Douvier

3 Maggio 2025

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Bryce Douvier, ala forte di 2,01 m per 104 kg, nato il 1° dicembre 1991 a Salisburgo, ma naturalizzato statunitense.

L’arrivo di Douvier – elemento di livello assoluto – è la dimostrazione plastica di quanto la Società sia impegnata con tutte le proprie forze per raggiungere l’obiettivo della permanenza in serie A2 e per questo non lasci nulla di intentato.

La presenza di un giocatore come l’austro-americano tornerà utile in caso di necessità e a seconda delle esigenze della squadra.

Douvier ha frequentato negli Usa i College Northern Colorado e Texas A&M-Corpus Christi. Nel 2016/17 fa ritorno in Europa. Firma per l’Ovarense (massima divisione portoghese) dove viaggia alla media di oltre 15 punti e quasi 10 rimbalzi a partita. Cifre buonissime che gli valgono una chiamata dall’Italia: a Treviglio – Serie A2 – nel 2017/18 sono 16.4 i punti segnati a partita e 7.8 i rimbalzi catturati.

Sempre nel 2018 vive una breve parentesi all’Aris Salonicco (A1 greca): 4.7 punti e 3.7 rimbalzi.

La stagione 2018/19 lo vede inizialmente indossare la canotta dei francesi del Quimper (A2) con 7.4 punti e 2.7 rimbalzi. Poi passa agli spagnoli dell’Oviedo (A2): 10.7 punti e 5.9 rimbalzi.

Stagione 2019/20: gioca in A1 polacca nel Dabrowa Gornicza. Media punti 13.2 con 5.1 rimbalzi.

Nel 2020/21 è di nuovo in Spagna, stavolta al Palencia (A2): 4.8 punti + 2.9 rimbalzi.

Cifre migliori nel 2021/22 nella fila degli svedesi del Lulea (A1): 18 punti e 7.7 rimbalzi.

Nel 2022/23 dopo un periodo con i lituani del Siauliai (A1) con 4.8 punti + 2.5 rimbalzi, torna in Italia alla JuVi Cremona (A2) con la media di 20 punti e 8.3 rimbalzi.

Nel 2023/24 per la prima parte della stagione gioca con i Romeni del Pitesti, in A1 (8.9 + 4.4).

Chiude l’anno in A2 spagnola al Melilla Ciudad del Deporte: 15.5 punti e 5.4 rimbalzi.

Quest’anno ha militano nelle fila degli estoni del Parmu Sadam (A1 estone-lettone) dove ha fatto segnare cifre interessanti: 15 punti e 9.6 rimbalzi.

