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La Libertas lancia la sfida al campionato, “La squadra dei nostri sogni adesso è realtà”

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20 Luglio 2026

La Libertas lancia la sfida al campionato, “La squadra dei nostri sogni adesso è realtà”

Livorno 20 luglio 2026

Libertas, roster completato con Jayvon Graves. Benvenuti: “Squadra costruita come l’avevamo immaginata”

La Libertas Livorno cala l’ultimo tassello del mercato estivo e chiude con largo anticipo la costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione. L’arrivo dell’americano Jayvon Graves completa il roster amaranto e permette alla società di presentarsi ai nastri di partenza con il gruppo già definito.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Marco Benvenuti, che rivendica la strategia adottata insieme all’amministratore delegato Ferencz Bartocci.

«Abbiamo completato il roster molto presto. Questo dà stabilità al gruppo che da agosto potrà allenarsi senza problemi», afferma il numero uno amaranto.

Benvenuti sottolinea come la società sia rimasta fedele al progetto delineato fin dall’inizio del mercato.

«Insieme all’amministratore delegato Ferencz Bartocci siamo stati fedeli alla nostra strategia iniziale, che prevedeva la conferma dell’ossatura della squadra dello scorso anno senza svenarci alla ricerca di altri giocatori italiani.»

Una scelta che, secondo il presidente, ha consentito alla Libertas di muoversi con lucidità anche quando il mercato nazionale è entrato nella fase più calda.

«Nel frattempo ci siamo aggiudicati Vildera e Cournooh, che sono signori giocatori, mentre gli altri club si scannavano per gli italiani rimasti sul mercato.»

L’ultimo obiettivo era individuare un americano di alto livello capace di fare la differenza sugli esterni.

«L’idea conclusiva era quella di prendere un americano fortissimo nel ruolo di 2/3. I nostri propositi si sono avverati con l’arrivo di Jayvon Graves e quando le strategie che hai in testa si realizzano la soddisfazione è enorme.»

Adesso lo sguardo è rivolto al pubblico.

«Contiamo di fare più abbonamenti possibile.»

E il presidente si concede anche una battuta tecnica che lascia intuire le aspettative per la nuova stagione.

«Io mi sogno un po’ il pick and roll fra Tiby e Graves.»

Secondo Benvenuti, il roster è completo e competitivo in ogni reparto.

«La squadra è chiaramente coperta in tutti i ruoli; in panchina abbiamo cambi che sono un gran lusso e che farebbero tranquillamente il quintetto base da altre parti.»

Soddisfazione condivisa anche dall’head coach Andrea Diana, che punta molto sulla continuità del gruppo costruito nella passata stagione.

«Sono molto soddisfatto perché si forma una squadra il cui zoccolo duro è composto da giocatori che, grazie alla stagione passata insieme, sapranno crescere e far crescere i nuovi arrivati.»

Per il tecnico amaranto, la conferma del nucleo storico rappresenta uno dei principali punti di forza della nuova Libertas.

«Abbiamo voluto mantenere il nucleo dello scorso anno perché sono convinto che sia la formula vincente, implementato da giocatori di grande spessore per il nostro campionato.»

A completare il roster anche due giovani prospetti sui quali la società punta in prospettiva.

«A chiudere il roster due giovani promettenti e futuribili che sapranno dare il loro contributo lungo il percorso.»

Con il mercato ormai chiuso e il gruppo già definito, la Libertas potrà presentarsi al raduno estivo con una squadra già completa, pronta a lavorare fin dai primi giorni della preparazione in vista dell’inizio del campionato.