La Libertas Liburnia, attualmente a -4 dalla zona playoff, torna in campo il 14 gennaio

Basket

7 Gennaio 2024

La Libertas Liburnia, attualmente a -4 dalla zona playoff, torna in campo il 14 gennaio

Livorno 7 gennaio 2024 – La Libertas Liburnia, attualmente a -4 dalla zona playoff, torna in campo il 14 gennaio

Per la Libertas Liburnia sono quattro le lunghezze di ritardo dalla zona play-off. Un ritardo che, con 12 partite ancora da giocare, non è incolmabile. Il gap può essere annullato.

La qualità, per la categoria (la Divisione Regionale 1, girone 1, composta da 13 formazioni) è buona. La squadra gialloblù, che in classifica paga a caro prezzo alcune gare perse in volata, ha ampi margini di miglioramento.

Con la sua rosa ‘eterogenea’, composta da elementi molto esperti, da giocatori giovani e da giovanissimi, la formazione livornese vuole crescere.

Il 14 gennaio, alle 18:15, per l’ultima di andata, alla ripresa dopo il letargo agonistico lungo quattro settimane osservato in concomitanza con le festività di fine anno, la Libertas Liburnia renderà visita alla Gea Grosseto. Sette giorni più tardi (sempre alle 18:15), nella prima di ritorno, livornesi di coach Ferretti sul terreno del Calcinaia.

La prima fatica casalinga del 2024 è fissata per il 28 gennaio (palla a due alle 18:15) con il Valdicornia. Un passo alla volta. La Gea è quarta, con due lunghezze di ritardo dall’affollata vetta, ed ha otto lunghezze in più dei livornesi.

Per la Libertas Liburnia, iniziare l’anno solare con un successo sarebbe importantissimo, sotto ogni punto di vista. Indipendentemente dal valore di un avversario valido, che finora ha mostrato più praticità rispetto ai labronici.

