1 Dicembre 2025

La Libertas Liburnia perde in volata con l’imbattuta capolista

Livorno 1 dicembre 2025 La Libertas Liburnia perde in volata con l’imbattuta capolista

Nel derby cittadino, giocato ‘in trasferta’, valido per l’ottava giornata del girone D del campionato di Divisione Regionale 2, la Libertas Liburnia Livorno ha creato non pochi imbarazzi all’imbattuta Fortezza Team Livorno. L’equilibrato confronto si è chiuso con la sofferta affermazione della capolista. 76-72 il risultato di un bel confronto, deciso nel finale. La profondità del roster della Fortezza ha permesso loro di essere competitivi e di imporsi nonostante alcune assenze importanti (Loschi su tutti). Dalla parte opposta, i gialloblù di Caverni si sono presentati con Busoni e Stolfi non al meglio. Punto a punto il primo quarto, chiuso con i ‘locali’ avanti 21-19. Poi break della Fortezza (42-34 all’intervallo lungo). Gli ‘ospiti’ rispondono presente, riducono il disavanzo (58-53 al 30’) e si portano avanti al 36’. Nei possessi finali, complice la stanchezza, alla Libertas Liburnia manca un briciolo di lucidità. I gialloblù, che vedono interrompersi una striscia di tre vittorie consecutive, hanno all’attivo dieci punti, raccolti in otto gare (ben sei quelle giocate in trasferta). Sabato prossimo alle 21:00 match esterno con il Follonica.

Il tabellino della Libertas Liburnia sul terreno ‘D’Alesio’ (ex ‘Gemini’): Busoni 8, Botteghi 9, Stolfi, Bertolini 21, Venditti 9, Volpi 7, Baccelli 11, Pistolesi 5, Mannucci 1, Nachi, Mirabelli. All.: Caverni.