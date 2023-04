Home

Sport

Basket

La Libertas Liburnia, sempre più imbottita di giovani e giovanissimi, giocherà in trasferta con la Laurenziana Firenze

Basket

15 Aprile 2023

La Libertas Liburnia, sempre più imbottita di giovani e giovanissimi, giocherà in trasferta con la Laurenziana Firenze

Livorno 15 aprile 2023 – La Libertas Liburnia, sempre più imbottita di giovani e giovanissimi, giocherà in trasferta con la Laurenziana Firenze

La Libertas Liburnia giocherà domenica alle 18:30 sul parquet dei fiorentini della Laurenziana, una delle realtà toscane che meglio lavorano a livello giovanile (i risultati parlano fin troppo chiaro).

In C Silver, la squadra gigliata ha raccolto 24 punti nelle prime 25 giornate e sta sgomitando con altre sei realtà di centro classifica, con l’obiettivo di assicurarsi il passaggio alla C unica 2023/24.

Per i gialloblù di Gabriele Pardini, poi, nelle restanti quattro fatiche stagionali, ben tre saranno da giocare in casa (nel conteggio anche il derby cittadino dell’ultima giornata con il Fides Livorno).

La Libertas Liburnia è fortemente intenzionata in questi ultimi 200’ di campionato a dare il massimo e a creare imbarazzi a formazioni che la precedono in graduatoria.

Per i livornesi, al di là del bottino di punti raccolto nelle 25 giornate andate in archivio, questo torneo si sta dimostrando utilissimo per aprire un nuovo ciclo.

Roster composta quasi esclusivamente da cestisti nati nel proprio vivaio: la squadra ‘è costata’ solo un parametro e mezzo. Per una precisa scelta, la società gialloblù ha investito le proprie risorse non su giocatori già formati, ma sulla fondamenta: sul mini-basket, sulla sua nuova palestra – quella del ‘Bastione’ -, e sulle relative strumentazioni tecniche. Importanti i risultati immediati ottenuti dalle rappresentative giovanili, ma ben più importanti saranno i risultati delle prossime stagioni, quando si andrà a raccogliere quanto seminato.

Prezioso per acquisire utili esperienze il crescente minutaggio concesso ai giovanissimi nelle gare del campionato di C Silver in corso.

Non mancherà l’occasione per tali (validi) ragazzi di saggiare il parquet del campionato senior anche in queste ultime cinque uscite.

La volontà, sia in occasione del match di questa domenica, sia nelle successive quattro è quella di dare ampio spazio agli under.

Tutto ciò premesso, anche contro la Laurenziana, la Libertas Liburnia è intenzionata a lottare per la conquista dei due punti in palio. Serviranno accortezza e servirà un serio lavoro sia in attacco sia in difesa.

Si dovranno gestire con maturità anche le fasi del confronto sfavorevoli. Lo stop del torneo osservato in omaggio alle festività pasquali ha permesso a tutto il gruppo di allenarsi con profitto.

A Firenze, la squadra giocherà agguerrita, ma anche con la solita consapevolezza che il progetto portato avanti non si esaurirà il 13 maggio, il giorno dell’ultima giornata di questo campionato…

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin