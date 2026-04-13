Basket

13 Aprile 2026

Livorno 13 aprile 2026 La Libertas Liburnia supera Ghezzano 61-55

A due giornate dalla fine della regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la Libertas Liburnia Livorno occupa solitaria la quarta piazza a quota 34: un bottino frutto di un brillante ruolino di marcia (17 successi e 7 sconfitte).

In questa seconda domenica del mese di aprile, i ragazzi di Emanuele Caverni, nel quadro dell’undicesimo turno del girone di ritorno, hanno battuto, in casa, il Gmv Ghezzano, una diretta concorrente della lotta per un buon piazzamento in vista dei playoff. Gara intensa, viaggiata a lungo sui binari dell’equilibrio, con i gialloblù padroni di casa abili nel piazzare nell’ultimo quarto l’allungo decisivo. Affermazione figlia in primis di un concreto lavoro effettuato in difesa. I labronici si sono imposti 61-55. Questa la situazione nella parte alta della classifica ad 80’ dalla fine: Fortezza Team Livorno 42 p.; Ponsacco e Dream Pisa 36; Libertas Liburnia Livorno 34; Volterra, Gmv Ghezzano e US Livorno ‘B’ 32. Al termine dei playoff, che coinvolgeranno le migliori otto, una squadra festeggerà la promozione. Per contare sul fattore campo nell’eventuale bella dei quarti, sarà importante per la Libertas Liburnia conservare una delle prime quattro posizioni. I gialloblù giocheranno sabato 18 alle 21:00 sul terreno dell’Etrusca San Miniato ‘B’ e domenica 26 alle 18.00 in casa con lo Sport Ies Pisa: si tratta di formazioni che occupano, rispettivamente la decima e la nona posizione. Un passo alla volta. Intanto è giusto celebrare la bella vittoria con il Gmv Ghezzano, contro cui, all’andata, i gialloblù avevano perso in modo severo. I livornesi sono cresciuti non poco nel corso della stagione. Dopo aver chiuso il primo tempino sotto di 3 (12-15), Venditti e Bertolini hanno propiziato il break (18-12) del secondo quarto. All’intervallo lungo locali avanti 30-27. Ancora equilibrio nel terzo parziale, chiuso sul 44-42. I canestri di Venditti e Botteghi, ma soprattutto gli sforzi di tutti quanti nella propria metà campo hanno poi consentito di scavare il definitivo solco, per il più sei conclusivo.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – GMV GHEZZANO 61-55

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Mirabelli 1, Busoni 5, Botteghi 11, Baccelli 5, Stolfi 7, Mannucci, Bertolini 10, Fiocchi 5, Venditti 13, Volpi 4, Pistolesi. All.: Caverni.