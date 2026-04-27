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La Libertas Liburnia vince anche nell’ultima fatica della regular season. Domenica prossima il via ai playoff

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27 Aprile 2026

La Libertas Liburnia vince anche nell’ultima fatica della regular season. Domenica prossima il via ai playoff

Livorno 27 aprile 2026

La Libertas Liburnia ha chiuso la sua ottima regular season in seconda posizione: solo la grande ‘big’ Fortezza Team Livorno ha fatto meglio dei gialloblù allenati da Emanuele Caverni. 38 i punti colti dalla Libertas Liburnia nel corso della regular season del girone 4 di Divisione Regionale 2. Davvero brillante il ruolino di 19 successi e sette sconfitte. I gialloblù, che hanno chiuso il torneo a pari merito con il Basket Ponsacco, contro cui però vantano gli scontri diretti favorevoli, affronteranno nei quarti di finale playoff promozione il Gmv Ghezzano, settimo a quota 34. Mannucci e compagni giocheranno in casa, al PalaBastia, la prima partita della serie, domenica prossima. In casa anche l’eventuale gare tre, domenica 10 maggio. Tra le mura amiche, la Libertas Liburnia ha ottenuto, in questa ultima domenica del mese di aprile, nel 26° ed ultimo turno di regular season, un successo nettissimo e mai in discussione. Al cospetto di uno Sport IES Pisa decimato dalle assenze (e con soli sei atleti a referto), i labronici hanno dominato la scena. 85-28 il risultato conclusivo di un confronto a senso unico fin dalla palla a due. 29-9 il parziale del primo quarto, 47-20 il parziale all’intervallo lungo, 65-24 il parziale al 30’. Nelle fila della squadra locale, ampio minutaggio per tutti gli undici giocatori a referto. E ora sotto con i playoff, che coinvolgeranno le migliori otto squadre del girone e che determineranno la formazione da promuovere nella categoria superiore.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – SPORT IES PISA 85-28

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Mirabelli 5, Busoni 5, Botteghi 8, Baccelli 9, Stolfi 15, Mannucci, Bertolini 9, Fiocchi 2, Venditti 12, Volpi 16, Pistolesi 4. All.: Caverni.