La Libertas Liburnia vince con Ponsacco
Livorno 15 dicembre 2025
La Libertas Liburnia Livorno ‘settebellezze’. Nel suo decimo impegno nel girone 4 del campionato regionale di Divisione Regionale 2, la squadra gialloblù allenata da Emanuele Caverni ha ottenuto il suo settimo successo. Nel ruolino tre vittorie su tre in casa e quattro affermazioni su sette in trasferta. Il settimo acuto è giunto in questo sabato di metà dicembre, sul terreno amico del PalaBastia, contro il Basket Ponsacco, diretta concorrente della zona alta della classifica. I labronici, contro i ponsacchini – che a loro volta avevano all’attivo, alla palla a due, sei successi in nove gare – hanno giocato un match ricco di contenuti. Il risultato conclusivo di 75-52 testimonia la superiorità esibita dai padroni di casa. In particolare, i livornesi sono stati abili in difesa, concreti nello sporcare le iniziative offensive avversarie. Da segnalare i 19 punti del giovane Baccelli (per lui ben cinque triple). Splendido il terzo tempino dei gialloblù (22-10 il parziale). Squadra, quella labronica, in crescita: nelle prime due partite giocate in questo mese di dicembre (a Follonica e, appunto, in casa con il Ponsacco) Mannucci e compagni hanno toccato picchi di rendimento davvero alti. Sabato 20 alle 18:30, nell’ultima fatica del 2025, la Libertas Liburnia sarà di scena sul campo del Gmv Ghezzano.
Libertas Liburnia Livorno- Basket Ponsacco 75-52 (18-13, 34-26, 56-36).
Libertas Liburnia Livorno: Canigiani ne, Mirabelli 3, Busoni ne, Botteghi 3, Nachi 2, Baccelli 19, Stolfi 14, Bertolini 17, Mannucci, Venditti 3, Volpi 6, Pistolesi 8. All.: Caverni.