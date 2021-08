Home

La Libertas Livorno 1947 acquista a titolo definitivo il giovane Gianni Mancini

8 Agosto 2021

Livorno 8 agosto 2021

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il giocatore Gianni Mancini, ala di 199 cm per 92 kg, nato l’8 febbraio 2004 che arriva a titolo definitivo dalla Juve Pontedera.

Mancini ha iniziato a giocare a Pontedera all’età di 4 anni, e in maglia Juve ha giocato per undici anni vincendo il Campionato Regionale Under 14 e successivamente partecipando a quello Under 15 Eccellenza.

Passato all’Invictus, ha partecipato al campionato Under 16 Eccellenza e ha debutto in C Silver con la maglia della Libertas.

Nell’ultima stagione è stato sempre aggregato alla prima squadra e ha giocato con continuità nell’Under 20 della Libertas 1947 con cui è arrivato alle final four regionali.

Coordinazione e capacità di ball handing gli hanno consentito di giocatore anche nello spot di playmaker.

