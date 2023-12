Home

Sport

Basket

La Libertas ospita l’indecifrabile Legnano

Basket

23 Dicembre 2023

La Libertas ospita l’indecifrabile Legnano

Livorno 23 dicembre 2023 – La Libertas ospita l’indecifrabile Legnano

Palla a due al PalaMacchia oggi, sabato 23 dicembre alle 20,30 con arbitri Faro di Tivoli e Tommasi di Veroli – mette di fronte alla Libertas la squadra che sulla carta ha il roster più talentuoso del campionato: Legnano.

Allenata da un coach abituato a vincere (Piazza l’anno scorso ha portato in A2 Vigevano, proprio a spese della LL), gli Knights sono squadra completa in ogni reparto. Casini, Marino e l’ex Borgomanero Fragonara sono esterni di altissimo livello. Raivio è un americano vero, re dei cecchini del campionato visto che viaggia con 22 punti di media. Sacchettini e Planezio conoscono la strada per la promozione che hanno percorso insieme nel 2021 con Piacenza ai danni della Libertas. E poi c’è Andrea Sipala, amatissimo ex di turno che farà di tutto per vincere al PalaMacchia. In casa Libertas non figura tra i convocati Saccaggi – ancora dolorante per un duro colpo incassato a Montecatini – ma c’è Tozzi che ha smaltito la distorsione alla caviglia rimediata proprio al PalaTerme due settimane fa. Per vincere servirà la Libertas migliore, dura in difesa come domenica scorsa con Caserta e – rispetto alla partita con la Juve – più fluida in attacco

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin