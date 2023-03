Home

La Libertas ospita Oleggio, serve un'altra prestazione di grande sostanza

25 Marzo 2023

La Libertas ospita Oleggio, serve un’altra prestazione di grande sostanza

Livorno 25 marzo 2023 – LIBERTAS: C’E’ OLEGGIO, NIENTE SCHERZI

Felice per il rinnovo del contratto di Coach Marco Andrezza fino al 30 giugno 2025, la Libertas si appresta ad affrontare Mamy.eu Oleggio per la 24.ma giornata del campionato di Serie B OldWildWest.

L’impegno è agevole, ma solo in linea teorica perché la squadra ospite in questa stagione è stata capace di perdere in casa del fanalino di coda Langhe Roero, ma ha pure piazzato colpi di spessore come quello a Omegna all’inizio del girone di ritorno.

Gli Squali trovano nel play Maruca il giocatore più pericoloso non soltanto in fase realizzativa, ma anche in cabina di regia, date le sue capacità di mettere in ritmo i compagni di squadra.

All’andata a Vanzaghello la Libertas si impose dopo una partenza sprint. Oleggio, forte di una difesa tostissima tornò quasi in partita, ma esperienza e talento amaranto fecero la differenza.

Domani servirà un’altra prestazione di grande sostanza, magari con un break piazzato nei primi minuti per far intendere agli Squali che al PalaMacchia c’è ben poco da azzannare

