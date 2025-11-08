Home

La Libertas, questa sera gioca di anticipo ad Avellino

8 Novembre 2025

Livorno 8 novembre 2025

Sabato di lavoro per la Bi.Emme. Service Libertas Livorno 1947 che questa sera (palla a due alle 20.30 con arbitri Bartolini, Morassutti e Giovagnini) al Pala Del Mauro di Avellino contro i biancoverdi di Coach Buscaglia, cerca la terza vittoria consecutiva.

La squadra di Andrea Diana è in fiducia e un eventuale successo la proietterebbe almeno per qualche ora in testa alla classifica. Per portare a casa i due punti servirà grande attenzione per tutti i 40’ e dovranno essere evitati passaggi a vuoto o un inizio soft come accaduto nelle ultime due trasferte – a Torino e a Scafati – che infatti hanno visto gli Amaranto uscire sconfitti. In casa Avellino non ci sarà il play Chandlera (fuori per un problema ad un adduttore), per cui responsabilità sulle spalle di Grande e anche di Mussini, giocatore dalla tripla facile. Sarà tutto da gustare il duello tra Piccoli ed il livornese Dell’Agnello. Avellino è squadra costruita per abitare nei quartieri residenziali della classifica e nonostante l’assenza di Chandler, rimane assolutamente avversaria da rispettare. La Libertas ne è perfettamente consapevole e di certo non abbasserà la guardia o il livello di concentrazione per la defezione tra i Lupi d’Irpinia. Biancoverdi comunque in salute e reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite.