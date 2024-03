Home

3 Marzo 2024

La Libertas regola Salerno 70-50

Livorno 3 marzo 2024 – La Libertas regola Salerno 70-50

Non ha tirato bene da 3 (4 su 20, il 20%), ma con il 52% da 2 e una difesa di granito, la Akern Libertas ha avuto la meglio della Lars Virtus Arechi Salerno dell’ex Pietro Agostini. Dopo lo stop dovuto all’impegno di Williams con la Nazionale olandese, gli Amaranto sono tornato sul parquet del PalaMacchia privi di Ricci (ancora problemi alla caviglia infortunata il 7 gennaio contro la Pielle, nuovi accertamenti a inizio settimane), ma con un Diego Terenzi in più nel motore.

La squadra di Andreazza ha approcciato meglio la partita sospinta da un super-Tozzi, ma Salerno è rimasta a tiro per tutto il primo quarto, chiuso sul 19-18 per la Libertas. La bassa percentuali nel tiro da tre ha impedito ai padroni di casa di allungare e il punteggio è rimasto basso (36-29 all’intervallo lungo). Bruttino il terzo quarto chiuso 11-10 per Fantoni e compagni con i Campani che comunque non sono mai riusciti a prendere in mano l’inerzia della gara. Nell’ultima frazione c’è stato lo strappo definitivo grazie alle triple di Bargnesi e ai canestri di un ottimo Luca Tozzi. Per la Libertas è la terza vittoria consecutiva. Adesso prua verso Fiorenzuola prima della Final Four di Coppa Italia a Roma.

Akern Libertas Livorno – Lars Virtus Arechi Salerno 70-50 (19-18, 17-11, 11-10, 23-11)

Akern Libertas Livorno: Luca Tozzi 15 (6/10, 0/0), Jacopo Lucarelli 13 (6/8, 0/2), Andrea Bargnesi 10 (2/3, 2/7), Tommaso Fantoni 8 (2/5, 0/0), Francesco Fratto 6 (2/5, 0/2), Andrea Saccaggi 6 (0/1, 2/5), Dorin Buca 5 (2/3, 0/0), Leon Williams 4 (1/2, 0/2), Gregorio Allinei 2 (1/5, 0/2), Diego Terenzi 1 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 41 10 + 31 ( Tommaso Fantoni 9) – Assist: 15 ( Andrea Bargnesi 4)

Lars Virtus Arechi Salerno: Lazar Kekovic 12 (3/10, 2/2), Ferdinando Matrone 10 (5/9, 0/0), Gabriele Spizzichini 9 (4/10, 0/3), Francesco Spinelli 7 (1/1, 1/3), Mattia Acunzo 6 (2/6, 0/1), Lautaro Fraga 5 (1/5, 1/1), Pietro Agostini 1 (0/5, 0/2), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0), Marco Cucco 0 (0/1, 0/1), Abdramane Haidara 0 (0/2, 0/0), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 – Rimbalzi: 39 13 + 26 ( Mattia Acunzo 11) – Assist: 3 ( Lautaro Fraga 2)

