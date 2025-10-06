Home

La Libertas rimonta e piega Brindisi (Foto e video)

6 Ottobre 2025

Livorno 6 ottobre 2025

Siamo appena alla terza giornata della stagione regolare, ma la sfida tra Libertas Livorno 1947 e Valtur Brindisi, per intensità, ha ricordato i match dei playoff. Allafine hanno esultato gli Amaranto a cui va ascritto il merito di non essersi arresi quando la squadra di Piero Bucchi è salita a +10 con tutta l’inerzia del mondo nelle mani.

La partita – nei primi 20’ – è stata il festival degli errori: percentuali bassissime da ambo le parti. In casa livornese i soli Woodson e Tiby hanno segnato qualche ‘gol’ emulati – dalla parte opposta – da un ottimo Vildera. Vantaggi minimi e punteggio da minibasket all’intervallo lungo (22-24).

Nel terzo quarto la LL parte meglio: 30-26. Poi però si accende Zach Copeland che con quattro triple consecutive, mette le ali agli ospiti che scappano: 32-39.

Brindisi allunga fino al massimo vantaggio di 10 lunghezza (45-55 al 28’22”) e ha oggettivamente la partita nelle mani. Valentini, però, lancia il grido di battaglia con una tripla che rianima gli Amaranto. La Valtur, però, non si ferma.

Al 32’59” l’ottimo Esposito riporta gli ospiti a +5 (54-59), ma da qual momento la Libertas blinda il proprio canestro e inchioda gli avversari a 59 punti per 6’ e 40”.

Nel frattempo, i ragazzi di Diana acciuffano i Pugliesi con due liberi di Tiby e poi scavano il solco con una tripla dall’angolo di Piccoli. La partita scivola dalle mani degli uomini di Bucchi che rientrano a -3 (65-62) con una tripla di Radonic, ma ormai il verdetto è scolpito su pietra. Per la Libertas è una vittoria pesantissima ottenuta in rimonta contro una vera e propria corazzata. Alla fine è gioia collettiva per i 3800 presenti al Modigliani Forum.

Libertas Livorno 1947 – Valtur Brindisi 67-62 (15-13, 7-11, 26-31, 19-7)

Libertas Livorno 1947: Matt Tiby 20 (6/9, 2/6), Avery Woodson 15 (2/7, 3/9), Fabio Valentini 11 (0/0, 2/6), Matteo Piccoli 7 (0/3, 2/3), Niccolo Filoni 5 (1/1, 1/2), Ariel Filloy 4 (1/2, 0/4), Tommaso Fantoni 3 (0/1, 0/0), Luca Tozzi 2 (0/1, 0/1), Luca Possamai 0 (0/0, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 41 9 + 32 ( Matt Tiby , Matteo Piccoli 8) – Assist: 12 ( Matt Tiby , Ariel Filloy , Tommaso Fantoni , Luca Tozzi , Luca Possamai 2)

Valtur Brindisi: Ethan Esposito 19 (7/10, 0/1), Zach Copeland 18 (2/7, 4/11), Giovanni Vildera 9 (4/8, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/2, 1/1), Andrea Cinciarini 4 (2/6, 0/1), Aristide Mouaha 3 (0/1, 1/1), Gabriele Miani 2 (1/6, 0/2), Lorenzo Maspero 2 (1/2, 0/3), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/1), Jakub Wojciechowski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 – Rimbalzi: 39 10 + 29 ( Ethan Esposito , Giovanni Vildera 8) – Assist: 14 ( Ethan Esposito , Zach Copeland 4)

