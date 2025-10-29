Home

29 Ottobre 2025

La Libertas riscatta la sconfitta di domenica, Libertas-Urania (98-60)

Livorno 29 ottobre 2025 La Libertas riscatta la sconfitta di domenica, Libertas-Urania (98-60)

Per una volta i numeri hanno la precedenza sulle parole: 98 a 60, il risultato. 120 a 41 la valutazione di squadra. 6 uomini in doppia cifra. Woodson seduto in panchina per tutto l’ultimo quarto, perché la partita con Urania Milano era già decisa.

La Bi.Emme. Service Libertas ha scelto il modo migliore per riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Scafati. Per la verità la squadra di Cardani si è presentata al Modigliani Forum senza Gamble e Amato, ma con Alessandro Morgillo appena arrivato da Cremona. L’inizio della partita è stato costellato di errori al tiro da una parte e dell’altra. Milano però ha aggiunto una messe di palle perse (5 al 5’, alla fine saranno addirittura 19) e questo ha dato il ‘la’ al primo strappo libertassino (12-7). Urania però ha lavorato bene nello smile. Ha trovato canestri facili da parte di Almeyda e quando si sono accesi Gentile e Taylor ha provato la fuga (27-33 al 14’). Diana, però ha ordinato una zone press e per gli ospiti è stata notte fonda. Break di 16-2 a tutti negli spogliatoi sul 43-35. Nel terzo quarto si scatena Woodson, autore di 14 punti e al 4’14” un nervoso Gentile si fa espellere per aver colpito Filoni a palla lontana. E così cala il sipario. Il resto è garbage time. La Libertas vede il proprio vantaggio dilatarsi fino al +38 finale. Nei minuti conclusivi c’è gloria anche per i giovanissimi Pacitto e Gubinelli nel contesto di una serata perfetta.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Wegreenit Urania Milano 98-60 (22-24, 21-11, 28-12, 27-13)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 19 (4/4, 2/6), Avery Woodson 16 (3/4, 3/6), Luca Tozzi 13 (1/2, 3/4), Niccolo Filoni 12 (4/5, 0/1), Fabio Valentini 11 (1/2, 1/4), Ariel Filloy 11 (2/3, 2/5), Tommaso Fantoni 7 (3/4, 0/0), Luca Possamai 4 (2/4, 0/0), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/4), Mattia Pacitto 2 (1/1, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0), NicolÒ Isotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 33 10 + 23 ( Matthew james Tiby 6) – Assist: 17 ( Fabio Valentini 4)

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 13 (3/7, 1/5), Alessandro Morgillo 10 (5/9, 0/0), Matteo Cavallero 8 (2/4, 1/4), Ursulo D’almeida 8 (3/3, 0/0), Alessandro Gentile 7 (3/11, 0/0), Lionel Abega 6 (1/1, 1/2), Ion Lupusor 5 (1/1, 1/3), Gherardo Sabatini 3 (1/2, 0/2), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 27 10 + 17 ( Matteo Cavallero 7) – Assist: 11 ( Gherardo Sabatini 4)

