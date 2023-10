Home

La Libertas ritrova Desio, vincere per restare in testa

11 Ottobre 2023

Livorno 11 ottobre 2023 – La Libertas ritrova Desio, vincere per restare in testa

A Livorno torna Desio e la memoria va alla lunga semifinale playoff dell’anno scorso risolta a favore della Libertas soltanto a gara-5. Tra l’altro l’Aurora al PalaMacchia giocò solo gara-1, visto che le successive tre in casa amaranto furono disputate in campo neutro data la squalifica del PalaMacchia. E al PalaMacchia, la squadra di Gallazzi vinse. Basti questo per far drizzare le antenne alla squadra di Andreazza. E infatti il coach di Montebelluna non si fida: “Non devono esserci le scusanti dell’effetto sorpresa e nemmeno dobbiamo pensare di affrontare una squadra in difficoltà solo perché ha perso male a Fiorenzuola l’ultima. Troveremo una squadra che come sempre proverà a metterci in difficoltà e noi dovremo essere bravi a controllare il ritmo sia in attacco che in difesa”.

La partita con Desio è la seconda di tre in una settimana per cui il Coach di Montebelluna dovrà gestire i suoi ragazzi: “La squadra sta recuperando energie dopo le fatiche di sabato e vogliamo provare ad allargare le rotazioni per avere un contributo positivo da tutti”.

Quanto all’Aurora del confermatissimo giovane tecnico Gallazzi, il gruppo che l’anno scorso è arrivato alle soglie della finale playoff è rimasto pressoché intatto. Al PalaMacchia torneranno il play Tornari, ma pure il temibile Giarelli, Mazzoleni e Maspero. Sarà la solita Aurora: lunghi bravi a portar palla e a fare canestro dalla distanza. La Libertas si presenza al completo anche se con qualche acciacco lasciato in eredità dalla faticaccia di sabato a Verbania. Gli amaranto però vogliono vincere per rimanere in testa alla classifica.

Palla a due oggi, mercoledì 11 ottobre alle 20,45.

