4 Febbraio 2023

La Libertas sale a Varese per tornare a vincere in trasferta

Livorno 3 febbraio 2023

Il 2023 della Libertas da esportazione fino ad ora è stato un pianto: tra campionato a Coppa sono arrivate tre sconfitte in altrettante uscite.

Domani sera a Varese gli Amaranto possono interrompere il digiuno che perdura dal 18 dicembre. I ragazzi del ‘Campus’ sono pieni di talento, ma (fatta eccezione per ‘nonno’ Allegretti) molto giovani e inesperti e la classifica li penalizza. La squadra di Donati infatti ha vinto appena due partite ed è a secco dal 7 dicembre quando sconfisse Gallarate. Di talento, però, come detto ne ha in abbondanza: Zhao, Trentini, Virginio hanno il futuro dalla loro parte anche se il presente è fatto di pochi successi e tante sconfitte. La Libertas dal canto suo deve fare tesoro del ricordo della partita di andata vinta per 102 a 90, ma con Robur et Fides capace di segnare 51 punti nei secondi 20’, plastica dimostrazione di ciò che la squadra di Andreazza non dovrà fare: abbassare la propria intensità. In casa amaranto non ci sarà Saccaggi, convalescente dopo l’intervento alla schiena, mentre il resto del gruppo sarà a disposizione di Marco Andreazza.

