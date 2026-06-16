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La Libertas saluta l’assistant coach Iacopo Venucci

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16 Giugno 2026

La Libertas saluta l’assistant coach Iacopo Venucci

Livorno 16 giugno 2026 La Libertas saluta l’assistant coach Iacopo Venucci

La Libertas Livorno 1947 saluta con profondo affetto e sincera gratitudine l’assistant coach Iacopo Venucci. Quelli che abbiamo vissuto insieme sono stati anni intensi e formidabili durante i quali – oltre ai grandi risultati conseguiti – abbiamo avuto il privilegio di apprezzare le sue qualità tecniche e umane. Allenatore molto preparato e competente, professionista serissimo e scrupoloso, tutto il mondo Libertas augura a Iacopo le migliori fortune personali e professionali.