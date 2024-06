Home

27 Giugno 2024

La Libertas saluta Ricci, Saccaggi e Williams

Livorno 27 giugno 2024 –

La società sportiva Libertas Livorno 1947 al temine di questo campionato che l’ha vista salire in A2, saluta e ringrazia i giocatori Ricci, Saccaggi e Williams

Queste le parole per il trio che lascia la società:

Amos Ricci, 4 anni. 149 presenze in campionato. 1618 punti. Il sangue diventato amaranto e la pelle bruciata dal salmastro da livornese.

Amos Ricci: sarai per sempre uno di noi.

La parola ‘grazie’ è un granello di sabbia dinanzi alla montagna di emozioni e di gioie che ci hai donato. Eterna gratitudine. Libertassino per sempre.

Andrea Saccaggi: è l’infinito del verbo vincere! Impossibile dimenticare le vittorie a fil di sirena a Piombino, in casa con Avellino e a Faenza.

Con la tua esperienza e il tuo talento ci hai indicato la strada per la serie A disputando un playoff da campione vero.

Sempre senza paura. Tosto come i carrarini, mai domo come i libertassini. Casa nostra sarà per sempre casa tua.

Williams è Il Leone che ha ruggito e ci ha fatto impazzire di gioia.

Dall’arancione olandese all’amaranto livornese: nessun disagio cromatico.

Hai preso in mano le chiavi della squadra e l’hai portata per mano là dove la doppia L merita di stare.

Sei nella nostra storia e là dentro avrai sempre un posto privilegiato. Grazie di tutto, amico. Non ti dimenticheremo. Ti vogliamo bene.

Bedankt voor alles, vriend. Wij zullen je niet vergeten. Wij houden van jou.