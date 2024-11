Home

La Libertas sfiora il colpaccio con Rimini

18 Novembre 2024

Livorno 18 novembre 2024 La Libertas sfiora il colpaccio con Rimini

Una commovente Libertas sfiora il colpaccio con la capolista Rimini, arrivata a Livorno con il record di 10 vittorie e una sola sconfitta – di un punto – con Cividale. Cuore, grinta ed energia non sono bastate, ma regalano la sensazione di una squadra – quella amaranto – in crescita e consapevole di poter giocare tutte le proprie carte al tavolo della salvezza.

La partita ha visto Rimini partire bene, ma la Libertas sempre a tiro. I Romagnoli grazie alle alte percentuali nel tiro dal campo (molte bene anche da 3) hanno provato a scappare nel primo quarto (15-25), ma già al promo intervallo la LL aveva rosicchiato il 40% del ritardo (19-25).

L’onda amaranto è proseguita a inizio secondo quarto (28-27), prima che la capolista riprendesse il comando delle operazioni. All’intervallo lungo Rimini era avanti di 6 (33-39).

La Libertas è rientrata quasi subito (37-39), ma le triple di Johnson e Grande hanno fatto scappare di nuovo gli ospiti (44-53). Al 30’ il tabellone del PalaMacchia scriveva 50-57.

L’inizio dell’ultima frazione – con Rimini che ha piazzato un terrificante 3/3 da 3 per il massimo vantaggio ospite sul 55-66 – avrebbe ammazzato un toro, ma non la Libertas che è rientrata grazie a Filloy, Hooker e Fantoni.

Nel finale è accaduto di tutto. Rimini ha fatto fatica a trovare il canestro, mentre la Libertas ha rimontato punto su punto.

A 35” dalla sirena, sul 72-74 Italiano ha avuto sui polpastrelli la tripla del sorpasso, ma l’ha fallito. L’attimo fuggente è evaporato e Rimini l’ha sfangata non senza buona sorte (almeno quattro conclusioni sono entrate in modo fortunoso, mentre in casa amaranto altrettanti tiri sono entrati e usciti dall’anello) e grazie ad un arbitraggio che nelle decisioni dubbie ha spesso privilegiato la capolista.

Libertas Livorno 1947 – RivieraBanca Basket Rimini 74-78 (19-25, 14-14, 17-18, 24-21)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 24 (8/11, 2/7), Adrian Banks 13 (3/7, 1/5), Ariel Filloy 13 (2/4, 3/9), Dorin Buca 9 (4/5, 0/0), Nazzareno Italiano 7 (3/3, 0/6), Tommaso Fantoni 5 (2/4, 0/0), Francesco Fratto 3 (0/0, 1/1), Gregorio Allinei 0 (0/1, 0/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Francesco Deri 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 37 12 + 25 ( Ariel Filloy 9) – Assist: 13 ( Ariel Filloy 5)

RivieraBanca Basket Rimini: Pierpaolo Marini 25 (6/8, 3/5), Giovanni Tomassini 15 (4/7, 2/4), Justin Johnson 10 (3/9, 1/4), Gerald Robinson 10 (2/4, 1/3), Gora Camara 5 (2/2, 0/0), Alessandro Grande 5 (1/2, 1/3), Alessandro Simioni 5 (1/1, 1/3), Stefano Masciadri 3 (0/0, 1/2), Simon Anumba 0 (0/0, 0/1), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 31 6 + 25 ( Justin Johnson 10) – Assist: 9 ( Alessandro Grande 4)

