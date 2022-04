Home

24 Aprile 2022

La Libertas si arrende a Vigevano nell’ultimo quarto

Livorno 24 aprile 2022

Alla Libertas non è bastato un grande cuore per piegare Vigevano e dare concretezza al sogno playoff che adesso ha i contorni più sfumati. Peccato perché gli amaranto per larghi tratti hanno messo in difficoltà la Elachem grazie a una difesa molto attenta figlia di una abnegazione feroce.

Gli ospiti hanno spesso battuto in testa accusando anche svantaggi consistenti (il 44-35 a fine terzo quarto ne è la dimostrazione plastica), ma hanno avuto il grande merito di non scomporsi e di rientrare sempre. In questo senso è stata chirurgica la prestazione di Procacci, perfetto nelle conclusioni dal campo.

Con il passare dei minuti invece la Libertas ha perso brillantezza e, complice un arbitraggio di bassissimo profilo, ha acceso il semaforo verde ai quotati avversari.

I 24 tiri liberi per Vigevano contro i 9 degli amaranto sono la fotografia di una direzione di gara discutibile che comunque nulla toglie ai meriti degli ospiti lucidissimi nei minuti finali quando il pallone era incandescente.

In casa amaranto, nonostante le basse percentuali complessive, è stato comunque compiuto un passo avanti rispetto alla partita di Piombino. Bene Morgillo autore della seconda doppia doppia in sei giorni.

Il tabellino

Maurelli Group Libertas Livorno – Elachem Vigevano 59-66 (16-6, 13-20, 15-9, 15-31)

Maurelli Group Libertas Livorno: Ivan Morgillo 13 (5/12, 0/2), Davide Marchini 13 (4/8, 1/7), Andrea Casella 10 (2/3, 2/6), Antonello Ricci 7 (2/7, 1/5), Luca Toniato 6 (2/3, 0/2), Pietro Ugolini 5 (1/2, 1/1), Francesco Forti 3 (0/2, 1/4), Ivan Onojaife 2 (1/2, 0/0), Costantino Bechi 0 (0/1, 0/1), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 40 12 + 28 ( Ivan Morgillo 12) – Assist: 11 ( Francesco Forti 3)

Elachem Vigevano: Alessandro Procacci 20 (4/4, 3/3), Gianluca Giorgi 10 (2/5, 1/3), Nicolò Gatti 9 (2/5, 1/5), Alessandro Ferri 7 (1/3, 1/3), Michele Peroni 7 (2/3, 1/5), Filippo Rossi 7 (1/2, 0/0), Luigi Cianci 4 (2/4, 0/0), Jacopo Mercante 2 (0/2, 0/5), Vladyslav Radchenko 0 (0/1, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 33 6 + 27 ( Gianluca Giorgi 10) – Assist: 12 ( Alessandro Procacci , Michele Peroni 3)

