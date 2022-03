Home

La Libertas si arrende sul campo dell'Omegna, le parole di Coach Pio

19 Marzo 2022

La Libertas si arrende sul campo dell’Omegna, le parole di Coach Pio

Livorno 19 marzo 2022

Le parole di Coach Matteo Pio al termine della partita Omegna-Libertas 75-55

“Abbiamo giocato contro una squadra che è in cima alla classifica.

E’ stata una partita da playoff per fisicità, intensità e per l’attenzione mentale che richiedeva.

E in effetti al minimo nostro errore Omegna è stata abile a punirci.

Questa sconfitta ci serve per capire su che cosa dobbiamo lavorare per arrivare dove vogliamo.

Peccato perché in settimana avevamo lavorato bene. In campo c’è stata un po’ di corrida perché non eravamo soddisfatti né del punteggio, né di quello che stavamo facendo.

Questo però significa che ci tenevamo. Avremmo dovuto essere perfetti e non lo siamo stati.

Ci dispiace per i tanti tifosi che ci hanno seguito in questa trasferta lunga e con collocazione oraria non semplice”

