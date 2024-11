Home

9 Novembre 2024

Livorno 9 novembre 2024 La Libertas sogna il blitz in terra irpina

La Libertas è animale da trasferta. Due delle tre vittorie conquistate, infatti, sono arrivate in trasferta. Così gli Amaranto sognano il blitz anche in terra irpina. Avversario di turno (palla a due alle 18 di domani, domenica 10 novembre al Pala Del Mauro con arbitri Bartoli, Cassina e Morassutti) Avellino Basket che ha gli stessi punti della Libertas, con una partita in meno.

Squadra tosta, quella di Crotti, che ha cambiato molto rispetto all’anno scorso quando festeggiò la promozione in A2. Il play è Antonio Sabatino (ex Scafati) tornato ad Avellino – dove è cestisticamente cresciuto – per gare grandi i biancoverdi. Il leader offensivo è l’ex Cento Mussini (oltre 16 punti di media), mentre gli americani sono l’ala piccola Jaren Lewis (ex Latina) e l’ala grande Earlington. Entrambi se la stanno cavando bene. Il 5 di ruolo è il confermatissimo Bortolin. La Libertas si presenta senza Tozzi (ancora dolorante alla schiena), ma con la convinzione di poter firmare un altro colpaccio. Servirà una prestazione attenta in difesa come accaduto contro Forlì e Cividale e fluida in attacco. Siamo di fatto alla metà del girone di andata, alla fine della seconda frazione se ne sarà andato il primo quarto di regular season. Vincere ad Avellino significherebbe dare una mano di vernice fresca alla classifica.