La Libertas spreca l’occasione contro Cividale (62-66)

6 Novembre 2024

Livorno 6 novembre 2024

Che occasione sprecata! La Libertas tiene testa per 40’ alla solidissima Cividale, ma alla distanza viene piegata dalla truppa di Pillastrini. Peccato perché gli Amaranto – ancora privi di Tozzi e di nuovo con un Banks opaco – con un pizzico di mira in più avrebbero potuto brindare per un successo dall’enorme valore. E invece Andreazza recrimina sulla scarsa vena al tiro da 3 (basti pensare che Italiano ha imbucato la prima tripla a partita finita dopo sei tentativi a salve) sulla prima parte del terzo quarto che ha visto i suoi ragazzi perdere troppi palloni e consegnare l’inerzia agli ospiti.

I primi due quarti sono andati via sul filo dell’equilibrio. La Libertas ha avuto in due occasioni la palla del +6 e del +7, ma poi si è fatta riprendere e ha chiuso sul 29-30 la prima metà della partita. Molto bene Hooker (alla fine saranno 22) e Fantoni. L’inizio della terza frazione è stato un incubo e per fortuna Cividale ne ha approfittato solo in parte (31-37). Nell’ultima frazione i gialloblù hanno provato l’allungo (41-49), ma è entrato in partita Filloy che ha riportato il match in parità. Rota e un ottimo Dell’Agnello, però hanno chiuso il conto mentre la Libertas continuava a fare incetta di errori di frenesia, conditi da un bel pizzico di sfortuna.

Libertas Livorno 1947 – UEB Gesteco Cividale 62-66 (18-15, 11-15, 12-16, 21-20)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 22 (7/12, 2/5), Ariel Filloy 13 (1/4, 3/4), Tommaso Fantoni 7 (3/4, 0/0), Adrian Banks 6 (2/7, 0/5), Nazzareno Italiano 6 (1/3, 1/7), Gregorio Allinei 4 (2/4, 0/1), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/1), Francesco Fratto 0 (0/2, 0/2), Francesco Deri 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 40 12 + 28 ( Quinton Hooker 8) – Assist: 14 ( Quinton Hooker 7)

UEB Gesteco Cividale: Giacomo Dell’ agnello 17 (7/12, 1/3), Martino Mastellari 12 (2/3, 2/4), Eugenio Rota 9 (1/2, 1/2), Francesco Ferrari 9 (4/7, 0/2), Lucio Redivo 7 (1/2, 1/7), Derrick Marks 6 (1/7, 1/2), Gabriele Miani 5 (2/2, 0/0), Matteo Berti 1 (0/3, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 9 + 28 ( Giacomo Dell’ agnello 8) – Assist: 15 ( Giacomo Dell’ agnello , Eugenio Rota , Lucio Redivo 4)

