29 Ottobre 2023

Livorno 29 ottobre 2023 – La Libertas torna a vincere e lo fa agile contro Rieti

Emorragia di risultati arrestata: dopo tre sconfitte consecutive la Akern Libertas è tornata al successo e lo ha fatto in modo netto e chiaro contro Rieti. Neanche i Laziali erano nel loro momento migliore: si sono presentati al PalaMacchia sotto il peso di quattro ko di fila e con l’autostima ai minimi termini.

Problema condiviso con la Akern che ha iniziato la partita con il freno a mano tirato e nonostante un quintetto base rivoluzionato (dentro Williams per Bargnesi e Ricci per Saccaggi) ha pasticciato in attacco con mira scarsa. Fortuna che neanche la NPC aveva le mani torride per cui dopo 5’ il punteggio era ancora fermo sul 4-4. L’equilibrio è andato avanti per tutto il primo quarto in cui – a dire il vero – Rieti ha provato a scappare (6-11) senza però dare mai l’impressione di essere in fuga per la vittoria.

La Libertas invece, con il passare dei minuti si è assestata e nel secondo quarto ha piazzato il primo break (37-27 all’intervallo lungo). Nel terzo quarto un parziale terrificante di 10-2 ha di fatto chiuso la contesa. Rieti ha provato ad accorciare le distanze con una difesa allungata, ma ormai i due punti erano stati messi sottochiave nella cassaforte amaranto.

Akern Libertas Livorno – NPC Rieti 79-61 (14-13, 23-14, 20-11, 22-23)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 16 (2/5, 2/3), Andrea Saccaggi 11 (1/2, 3/7), Andrea Bargnesi 8 (1/2, 2/6), Luca Tozzi 8 (4/5, 0/2), Jacopo Lucarelli 7 (2/8, 1/5), Tommaso Fantoni 7 (2/7, 0/0), Dorin Buca 7 (3/4, 0/0), Leon Williams 6 (3/4, 0/3), Gregorio Allinei 5 (1/2, 1/1), Antonello Ricci 4 (0/4, 1/4), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 45 16 + 29 ( Luca Tozzi 11) – Assist: 18 ( Leon Williams 5)

NPC Rieti: Nikola Markovic 20 (5/10, 3/7), Tomas Cavallero 12 (4/5, 0/3), Mattia Melchiorri 8 (2/2, 0/1), Mattia Da campo 7 (1/3, 1/4), Marco Bacchin 7 (2/3, 0/2), Kurt Cassar 4 (1/3, 0/3), Leonardo Del sole 2 (1/2, 0/0), Pietro Agostini 1 (0/1, 0/3), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 33 4 + 29 ( Nikola Markovic , Tomas Cavallero , Mattia Da campo , Kurt Cassar 6) – Assist: 5 ( Nikola Markovic 3)

